Świetny koncept iPadOS 15 – po takiej aktualizacji iPad zastąpiłby mi laptopa

Apple, chcąc uczynić z iPada rzeczywistą alternatywę dla laptopów, po prostu musi uwzględnić w iPadOS funkcję właściwego skalowania interfejsu, a także rozszerzania obszaru roboczego, by podłączony monitor mógł posłużyć faktycznie jako dodatkowy ekran. Używając iPada na co dzień dostrzegam też większą szansę w pozwoleniu na uruchamianie aplikacji z iPhone’a na iPadzie w formie okienka, a za niezbędne uważam pozwolenie na szybkie włączanie aplikacji w trybie Slide Over, zamiast każdorazowego przeciągania ikony z docka do krawędzi ekranu.

Nie wiem, czy iPadOS potrzebuje przycisków maksymalizacji/minimalizacji okna w trybie kursora, ale jeśli podłączymy do tabletu mysz, a nie gładzik, to nawigacja rzeczywiście nie należy do przyjemnych. Myślę też, że iPad zasługuje na dedykowany, bardziej rozbudowane Centrum sterowania (może jeszcze bardziej niż w koncepcie), zamiast kalki z iOS-a – na większym ekranie jest więcej miejsca i na iPadzie pracujemy nieco inaczej, więc uznaję to za bardzo potrzebną zmianę.

Dziś iPad może być dodatkiem, a nie głównym komputerem