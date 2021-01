Na takiego iPada czeka wielu fanów marki. W odnowionej formie mamy doczekać się go już w tym roku!

Nowy iPad Mini: większy ekran w równie kompaktowej konstrukcji

Konstrukcja iPada Mini od lat wygląda… tak samo. I choć iPad Mini 5. generacji napędzany Apple A12 Bionic to sprzęt który wciąż świetnie sobie radzi, to nie da się ukryć że jego wygląd nijak nie przystoi współczesnym standardom. Przycisk Początek to jedno, ale ogromne ramki (zwłaszcza ta przy górnej krawędzi) wyglądają jak relikt minionej epoki. I najświeższe plotki sugerują, że wkrótce doczekamy się odświeżenia konstrukcji — po roku przerwy iPad Mini nareszcie miałby doczekać się mniejszych ramek, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej konstrukcji. Pozwoliłoby to odrobinę powiekszyć ekran (z obecnych 7,9″ do 8,4″). Niby nie są to jakieś znaczące wartości, ale przy tak kompaktowych sprzętach mogą zrobić różnicę. Ponadto iPad Mini miałby doczekać się nowego portu ładowania — wysłużony Lightning zastąpić miałoby USB typu C. Takie zmiany zawsze przyjmuję z otwartymi ramionami :).

Warto pamiętać, że to wszystko wciąż w strefie plotek i domysłów. Jeżeli miałbym strzelać, to obstawiałbym, że Apple zaserwuje nowe iPady wiosną — wraz z odświeżonymi iPadami Pro z nową technologią ekranu, o których plotkuje się już od wielu miesięcy. Oby, ja jestem gotowy na nowego Pro ;-).