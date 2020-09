5 najważniejszych nowości w iOS 14. Nie wyobrażam już sobie powrotu do poprzedniej wersji systemu

Widżety

To prawdopodobnie najbardziej rzucająca się w oczy nowość — widżety. Teraz możemy dodawać je do ekranu głównego, nie tylko do osobnej strony. Co więcej: możemy je na siebie nakładać, dzięki czemu prostym gestem maźnięcia palcem w górę/dół przełączamy się między nimi. Funkcja jest świeża i wielu twórców aplikacji jeszcze nie zaktualizowało ich do wersji wspierających najnowsze sztuczki — ale z tych którym się to udało najlepszym przykładem dla mnie jest Cheatsheet Notes. Fajnie że wszystkie zapisane w ten sposób notatki nareszcie mogę mieć na ekranie głównym! Swoją drogą — mam nadzieję, że dopracowanie widżetów na iOS pchnie ekipę Google by trochę bardziej się przyłożyła, bo to aż smutne, że ich aplikacje na systemie konkurencji mają znacznie piękniejsze i bardziej dopracowane widżety.

It’s very Google to make a nicer widget for iPhone than the one that’s on Android and Pixels. pic.twitter.com/wzMHZFCT0R — Chris Welch (@chriswelch) September 17, 2020

Więcej informacji pozwalających skuteczniej dbać o prywatność

Ostatnią z nowości która wyjątkowo mi się spodobały są wskaźniki informujące o używaniu mikrofonu, kamery, a także ostatnim dostępie do nich w centrum powiadomień. To dość dyskretna sprawa — objawiająca się w postaci zielonej lub pomarańczowej kropki tuż obok zegara. Centrum powiadomień zaś podpowie nam czy (i która) z aplikacji ostatnio z nich korzystała. Teraz wklejając treści — wiadomo też z której aplikacji pochodzą. Niby małe rzeczy, a cieszą — pozwolą użytkownikom łatwiej trafić na podejrzane zachowania wśród oprogramowania.