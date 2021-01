Im dłużej na nią patrzę, tym więcej sensu widzę w podstawce która zamienia iPada w „komputer”

Patrzę na ten gadżet i niezwykle doceniam dbałość o szczegóły — jak chociażby możliwość obracania tabletu z widoku poziomego, do pionowego. Jedynym elementem o który faktycznie się obawiam jest… cena. Bo skoro ostatnia oficjalna klawiatura do iPada wyceniona została na kosmicznych 1499 złotych, to tutaj spodziewam się jeszcze wyższej ceny. Ale zarówno ceny, jak i dokładne informacje dotyczące dostępności, mamy poznać dopiero w późniejszym terminie.

Świetna sprawa, ale… no to się nie kalkuluje

Jeżeli ktoś chciałby kupić iPada Pro i zamienić go w komputer z taką przystawką – to absolutnie nie ma żadnego sensu. Ani ze względu na jego możliwości, ani tym bardziej ceny. Najtańszy Macbook Air z M1 (8/256 GB) kosztuje 5199 zł. To pełnoprawny komputer, wydajny i po prostu kompletny. Tymczasem zabawa w „skomputeryzowanie” iPada Pro to znacznie droższa zabawa. Sam tablet w wariancie 128 GB startuje od 3899 zł (12,9″ jest 1000 zł droższy). A gdzie przystawka, klawiatura czy myszka/gładzik? Pod tym względem więc — to kompletnie bez sensu. Jeżeli jednak znajdą się użytkownicy którzy 99% czasu pracują w drodze i iPad Pro jest ich głównym narzędziem, to wierzę, że znajdą też powody by go czasem „ukomputerowić”. By usiąść przy biurku, wygodnie coś napisać itd. Wciąż jednak pojawia się kwestia kosztów, a te będą kluczowe. Z niecierpliwością czekam na cennik i pierwsze testy.

