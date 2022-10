Jesienna konferencja Apple to nie tylko iPhone 14 i Apple Watch Series 8. To także premiera podstawowego iPada, który od dawna czekał na nową, ulepszoną wersję. Co warto o nim wiedzieć?

Podstawowy iPad uzupełnia odświeżone w ostatnim czasie pozostałe modele tabletów Apple. Po zupełnie nowym iPadzie mini, odświeżonym iPadzie Air z układem M1 i najmocniejszymi wariantami iPada Pro przyszła pora na najtańszego przedstawiciela, który zachęca przystępnością i stosunkowo niską ceną.

iPad - wygląd

Największą zmiana w wyglądzie nowego modelu iPada jest odejście od jego dotychczasowej formy i zbliżenie go do tego, jak prezentują się pozostałe tablety z oferty Apple - w szczególności iPad Air i iPad mini. To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy to pozostanie przy tradycyjnym Touch ID. To rozwiązanie pozwala zachować stosunkowo niższą cenę względem pozostałych. Całość zamknięta została w obudowę z lekko zaokrąglonymi narożnikami i płaskimi krawędziami. Nie zabrakło też "wysepki" na aparat wprost z iPhone'a X (z jednym obiektywem i lampą błyskową). Do tego po dwa głośniki umieszczone na górnej i dolnej krawędzi.

iPad - ekran

Nowy iPad doczekał się ulepszonego ekranu w większym rozmiarze. Dotychczasowy model dostępny był w rozmiarze 10,2 cala. Tym razem Apple zdecydowało się na jego powiększenie do 10,9 cali. Przełożyło się to na zwiększenie rozdzielczości, która obecnie wynosi 2360 x 1640 pikseli. Jednak to wciąż podstawowa technologia Retina z ekranem IPS wyposażonym w podświetlenie LED. Nie mogło jednak zabraknąć True Tone i obsługi Apple Pencil (1. generacji) (biorąc pod uwagę nowy standard ładownia, tak, Apple zaoferowało przejściówkę która pozwoli go naładować. Cena: 55 zł), co sprawia, że jest to wciąż najtańszy model iPada, który może być wykorzystywany do projektowania graficznego lub wygodnego prowadzenia notatek i zapisków.

iPad - aparat

Tegoroczny iPad 10. generacji zaoferuje aparat szerokokątny z matrycą 12 MP i przysłoną f/1.8, który z pewnością wystarczy każdemu amatorowi — i nie tylko!

Po raz pierwszy w iPadzie przedni aparat umieszczono na dłuższej krawędzi. W ten sposób użytkownicy zawsze patrzą prosto w kadr, niezależnie od tego, czy rozmawiają przez FaceTime, czy nagrywają vloga. Przedni aparat ultraszerokokątny na dłuższym boku urządzenia ma matrycę 12 MP i pole widzenia 122°. Oprócz tego obsługuje funkcję Centrum uwagi, która automatycznie steruje zoomem i sprawia, że aparat podąża za użytkownikiem, by nie znikał z kadru. iPad ma także ulepszony tylny aparat szerokokątny 12 MP, który rejestruje zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i szczegółowe obrazy wideo 4K, a ponadto pozwala nagrywać filmy w zwolnionym tempie z częstością 240 kl./s.

Aparat szerokokątny 12 MP, przysłona ƒ/1,8

Maks. 5-krotny zoom cyfrowy

Pięcioelementowy obiektyw

Autofokus z funkcją Focus Pixels

Panorama (do 63 MP)

Inteligentny HDR 3

Dodawanie geoznaczników do zdjęć

Automatyczna stabilizacja obrazu

Tryb zdjęć seryjnych

Zapisywane formaty zdjęć: HEIF i JPEG

iPad - bateria

Podstawowy iPad posiada wbudowaną baterię litowo-polimerową pozwalającą na 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi lub oglądania wideo. W wersji Wi‑Fi + Cellular bateria ta ma wystarczyć na 9 godzin przeglądania internetu przez sieć komórkową. Warto pamiętać, że to dane podawane przez producenta, który testował urządzenie w warunkach laboratoryjnych, więc przy standardowym używaniu w domu czasy te mogą ulec zmianie. Podstawowy iPad, podobnie jak pozostałe modele, wyposażony jest teraz w złącze USB-C umożliwiające ładowanie z wykorzystaniem dowolnego przewodu USB‑C 0 dołączonej do zestawu ładowarki o mocy 20W.

iPad - nowe funkcje

Nowy iPad działa pod kontrolą A14 Bionic o architekturze 64‑bitowej z Neural Engine oraz wsparcie dla 5G w modelach oferujących łączność Wi‑Fi + Cellular, który w pełnie wykorzysta możliwości iPadOS w wersji 16 - najnowszej odsłonie oprogramowania dla iPadów, która testowana była przez całe lato i wprowadza wiele nowości, których wcześniej nie było. To m.in. udostępniana biblioteka zdjęć iCloud, edytowanie wysłanych wiadomości, zaproszenia do współpracy w wielu aplikacjach, ulepszone aplikacje Mail, Safari i Pogoda oraz szereg mniejszych nowości ułatwiających pracę z aplikacjami na dużym ekranie.

iPad - cena

iPad w sklepach pojawi się już 26 października 2022 r. i podobnie, jak pozostałe modele, dostępny będzie w kilku konfiguracjach. Cennik w Polsce prezentuje się następująco:

64 GB z łącznością Wi-Fi - 2899 zł

256 GB z łącznością Wi-Fi - 3899 zł

64 GB z łącznością Wi-Fi + Cellular - 3899 zł

256 GB z łącznością Wi-Fi + Cellular - 4899 zł

Przedsprzedaż tego modelu rusza już dziś. W sprzedaży będą dostępne cztery wersje kolorystyczne: różowa, niebieska, srebrna oraz żółta.