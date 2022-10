Apple pokazało dziś nowe iPady Pro z czipem M2. Rewolucji brak, jest za to lekka ewolucja.

A więc stało się! Niespodziewanie i bez fajerwerków Apple zaprezentowało odświeżone iPady Pro z czipem M2 i nową wersję podstawowego iPada 10 generacji. Tym razem bez specjalnej konferencji, zapowiedziane niepozornym tweetem od samego Tima Cooka. Są piekielnie wydajne i… piekielnie drogie.

Pro z nowymi wnętrznościami

Liczne plotki, które dudniły po sieci od kilku dni, właśnie się potwierdziły. Apple ukazało światu nowe iPady Pro w wersji z przekątną 11 i 12,9 cala. Tablety dla profesjonalistów wyposażone będą w ten sam wyświetlacz Liquid Retina z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i technologią Pro Montion (2732 na 2048 pikseli i jasność XDR maks 1000 nitów). Ponownie mamy do czynienia z tą samą bryłą, jednak różnica tkwi w jednostce, która napędza urządzenia.

8-rdzeniowy czip M2 znany już z MacBooków ma zapewnić wydajność większą o 15% w stosunku do iPadów z M1, który i tak w przypadku tabletu był już mocną bestią. Nowe iPady Pro posiadają 10-rdzeniowy procesor graficzny, zapewniający do 35% większa wydajność. W połączeniu z 16-rdzeniowym silnikiem Neural Engine może przetwarzać 15,8 biliona operacji na sekundę — o 40 procent więcej niż M1. Nowe modele otrzymały także lekki upgrade aparatów. Podobnie jak w iPhonach Pro mogą od teraz nagrywać filmy w formacie ProRes i rozdzielczości do 4K z częstością 30 kl./s

Czip M2 obsługuje zunifikowaną pamięć RAM o przepustowości 100 GB/s – to o 50 procent więcej niż w M1 – i pojemności do 16 GB, co przekłada się na płynniejszą wielozadaniowość i bezproblemową obsługę dużych plików

Za nowe iPady Pro przyjdzie nam zapłacić kolejno 5199 za opcję 11-calową (128GB, WiFi) i 7199 za wersję 12,9 (128GB, WiFi). Najbardziej rozbudowana wersja dużego iPada z pamięcią 2TB to koszt 14 399 zł. No chyba, że zależy Wam na opcji z cellularem. Wtedy trzeba liczyć się z dopłatą na poziomie 1050 zł. Drogo? Owszem, ale nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Przedsprzedaż rusza już dziś, a premiera urządzeń została zaplanowana na 26 października.