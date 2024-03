To będą najlepsze tablety na rynku. Zaprezentują je w tym tygodniu

Wyczekiwanie na nowe tablety Apple trwa od wielu miesięcy. I choć z jednej strony wielu użytkowników jest już nieco znużona tą samą formą, to w tym roku firma ma przygotować rewolucyjną zmianę na którą wielu czeka od lat. Nowe ekrany.

Nowe iPady Pro, iPady Air oraz odświeżone komputery MacBook Air jeszcze w tym tygodniu

Apple przyzwyczaja nas do tego, że co kilkanaście miesięcy odświeża już nie tylko iPhone'y, ale także pozostałe urządzenia w swoim portfolio. Tak sprawy mają się m.in. z komputerami, które mniej-więcej co rok dostają nowe wersje. Tak sprawy mają się z komputerami, które regularnie przeskakują na wariant z nowszym układem Apple Sillicon — i już na dniach mamy doczekać się jeszcze mocniejszych MacBooków Air napędzanych układem M3. Tym samym, które minionej jesieni trafił do nowych MacBooków Pro, które to pierwszy raz w historii były dostępne w 14-calowych modelach. Teraz zaś zasilą nowe, 13- i 15-calowe konstrukcje. Na każdej z dotychczasowych konferencji Apple chwaliło się, ile to mocy nie przybyło ich najnowszym komputerom. I przy M3 skupiali się w dużej mierze na grach wideo (szybszym renderowaniu grafiki z jeszcze wyraźniejszym oświetleniem, odbiciami i cieniami). Ponadto — tak jak inne komputery Apple — MacBooki Air z M3 mają doczekać się wsparcia dla standardu WiFi 6E — podobnie jak miało to miejsce w innych komputerach giganta z Cupertino.

Tym jednak na co większość użytkowników czeka bez wątpienia najmocniej są nowe iPady. W nich bowiem zmienić ma się może i z jednej strony niewiele, z drugiej — wszystko. Bo najważniejszą ze zmian mają być nowe ekrany w tabletach iPad Pro. Dotychczasowe rozwiązania LED i mini-LED mają zostać zastąpione w obu wariantach wielkości tabletu zupełnie nowym panelem OLED. Czymś, za czym tysiące użytkowników z całego świata oglądało się latami. Ponadto ostatnie plotki dotyczące iPadów Pro wspominają też o tym, że tablety miałyby rzekomo doczekać się wsparcia ładowania MagSafe. Od początku jednak trwa dyskusja o tym, czy miałoby to być ładowanie bezprzewodowe (jak ma to miejsce w iPhone'ach), czy jednak przewodowo-magnetyczne, jak w komputerach MacBook.

Źródło: Depositphotos

Co ważne — wzorem komputerów Macbook Air, tablety ze średniej półki również miałyby doczekać się nowego wariantu. W tym tygodniu podobno Apple zaprezentuje pierwsze w historii 12,9-calowe iPady Air, które mają być zasilane nowszymi układami. Co ciekawe — w przeciwieństwie do iPadów Pro, tutaj czekać na nas mają nie układy M3, a tylko M2. Jednak po kilkudziesięciu miesiącach z iPadem Pro M2 mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że i temu urządzeniu mocy nie brakuje ani trochę — i nie wydaje mi się, by jakiekolwiek braki mogły być odczuwalne jeszcze przez kilka dobrych lat.

Mówi się także że iPady tej wiosny mogą spodziewać się całego zestawu nowych akcesoriów. Poza nowymi etui do sprzedaży mają trafić także odświeżona Magic Keyboard oraz nowej generacji rysik Apple Pencil.

Wielkie wiosenne premiery Apple

Plotek na temat tego czego możemy spodziewać się po nowych sprzętach Apple nie brakuje od dawna — niewiadomą pozostaje jednak data oraz... ich ceny. Z informacji podanych przez Marka Gurmana wynika jednak, że od oficjalnych prezentacji urządzeń dzieli nas już tylko kilka dni — i sprzęty te mają oficjalnie trafić do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu.