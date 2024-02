Uszkodzony MacBook Pro lub iMac? To już nie problem, naprawisz go w domu

Chcecie sami naprawić iPhone'a lub komputer Mac? W 2022 roku Apple uruchomiło program napraw w domu i sukcesywnie go rozszerza. Już teraz firma oferuje instrukcje oraz narzędzia niezbędne do wymiany niektórych elementów komputerów Mac z układami M3.

Pod koniec 2022 r. usługa samoobsługowej naprawy niektórych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka trafiłą wreszcie do Polski. W ten sposób w domu lub z pomocą nieautoryzowanego serwisu możemy naprawić komputery Mac i wybrane telefony iPhone z wykorzystaniem oryginalnych części i narzędzi Apple służących m.in. do bezpiecznego otwierania iPhone'ów. W pierwszej kolejności można było zamawiać części zamienne dla iPhonów 12 i 13 oraz komputerów Mac z układami M1 (MacBook Pro i MacBook Air). Z czasem pojawiły się instrukcje do modeli 14 i 15 oraz nowszych komputerów z procesorami M2.

Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w sklepie pojawiły się podzespoły i elementy pozwalające wymienić aparat True Depth i górny głośnik w iPhonie 12 i 13. W sklepie pojawiły się również części zamienne i narzędzia pozwalające naprawić komputery stacjonarne Mac z czipem M1. Dzięki programowi, który dostarcza również szczegółowych instrukcji, jesteśmy w stanie sami wymieniać uszkodzone elementy z wykorzystaniem tych samych rozwiązań, z których używają specjaliści w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

Uszkodzony Mac z M3? Napraw go w domu. Instrukcje i części zamienne dostarczy Apple

Teraz Apple aktualizuje swój sklep i instrukcje o zeszłoroczne modele komputerów wyposażonych w układy M3. Chodzi tu przede wszystkim o stacjonarne modele komputerów iMac z listopada 2023 r. oraz 14 i 16-calowe komputery MacBook Pro z M3, M3 Pro i M3 Max, które również zostały wypuszczone na rynek kilka miesięcy temu. Dzięki temu w domowych warunkach lub z pomocą nieautoryzowanych serwisów, będzie można wymienić niektóre uszkodzone elementy. Chodzi tu przede wszystkim o wymianę ekranu, baterii, płyty głównej, płytki Touch ID, gładzika, czy innych części. Szczegółowe instrukcje związane z komputerami MacBook Pro pokazują, jak otworzyć komputer, zdjąć dolną obudowę, wyjąć baterię, itp. W instrukcji do iMaca sprawdzić można widok rozłożonych podzespołów i części możliwe do zamówienia.

A jak wygląda cennik części zamiennych do komputerów z układem M3? Choć szczegółowe instrukcje wraz z numerami katalogowymi wymiennych elementów są już dostępne na stronach pomocy technicznej Apple, nie ma ich jeszcze w sklepie dedykowanym programowi Samoobsługowej Naprawy. Być może firma zbyt szybko opublikowała nowe dokumenty i nie jest gotowa na sprzedaż części zamiennych. Niewykluczone też, że będą one dostępne na wybranych rynkach. Choć patrząc na to, że instrukcje są dostępne po polsku, można zakładać, że w najbliższych dniach sklep zostanie zaktualizowany. W międzyczasie warto przypomnieć, jak wygląda cennik części do komputerów Mac z procesorami M2. Wyświetlacz do 14-calowego MacBooka Pro z 2023 r. wraz z czujnikiem kąta pokrywy kosztuje 3759,63 zł. Płyta główna (10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 512 GB) i płytka Touch ID to wydatek rzędu 4911,13 zł. Za gładzik trzeba zapłacić 536,38 zł, a za górną część obudowy z klawiaturą i baterią trzeba wydać 2947,66 zł.