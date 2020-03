iPad Pro 2020 – Wszystko co wiemy o nowych tabletach Apple przed premierą

Jednak wiele znaków na niebie i ziemi wskazują na to, że faktycznie w niedługim czasie zobaczymy serię iPad Pro 2020 która przedstawi Nam aż 4 nowe modele. Dwie wersje 11-calowe i dwie wersje z ekranami o przekątnej 12.9 cala. W dzisiejszych czasach ciężko zachować cokolwiek w tajemnicy dlatego postarałem się zebrać to i owo na ich temat.

Rzeczywistość rozszerzona

Jedną z ciekawostek jakie udało mi się znaleźć to fakt, że Apple w nowych iPadach postawi mocniej na technologię rzeczywistości rozszerzonej. Bloomberg donosi, że iPad Pro 2020 może zostać wyposażony w nowy sensor 3D. Podobno moduł kamery wyposażony jest w dwa standardowe sensory oraz dodatkową dziurkę dla modułu 3D. Co z tego będzie miał użytkownik? Na przykład możliwość dokonania dokładnego skanu Naszego otoczenia i zmapowania swojego pokoju, a następnie zapisanie tego na urządzeniu. Wszystkie aplikacje wykorzystujące ARKit będą sobie lepiej radzić z rozpoznawaniem otoczenia i osadzania obiektów w przestrzeni AR.

Jeśli ta plotka się potwierdzi to Apple wyjdzie jeszcze mocniej na pozycję lidera w zakresie wdrażania AR w urządzeniach dostępnych dla przeciętnego konsumenta. Oczywiście zupełnie czym innym jest ilu wspomnianych, przeciętnych użytkowników ta informacja zainteresuje, a jeszcze czym innym jest ilu z tego realnie skorzysta. Jednak z perspektywy czasu może mieć to ogromne znaczenie dla rozwoju tej technologii.

Wygląd

Tutaj nie spodziewajmy się rewolucji. To będzie raczej standardowe zagranie ze strony Apple czyli kolejny mały krok w jakimś kierunku. Czy dobrym? Nie mnie oceniać. Plotki są różne jednak zbliżone do następujących wymiarów:

iPad Pro 11″: 247.6 x 178.5 x 5.9mm i ok. 470g wagi

iPad Pro 12.9″: 280.5 x 215 x 5.9mm i ok. 630g wagi

Wąskie ramki, ekran edge to edge. Wszystko to co już dobrze znamy.

Ekran

Kolejny aspekt w którym raczej wielkich zmian nie będzie. Ciężko cokolwiek zarzucić ekranom obecnych iPadów więc po co nadmiernie eksperymentować? Co więcej wszystkie źródła są zgodne co do poniższych parametrów.

iPad Pro 11″: Liquid Retina, 2388 x 1688, 264ppi

iPad Pro 12.9″: Liquid Retina 2732 x 2048, 264ppi

Oba modele będą wyposażone w technologię True Tone oraz ProMotion. Dodatkowo zostaną one pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką. Jedyne czym Apple może nas tu zaskoczyć to przejściem z technologii Liquid Retina na Micro LED, jednak jest to mało prawdopodobne w tegorocznych modelach.

Kamery

Z przodu spodziewamy się systemu TrueDepth z 7 megapikselową kamerę znaną iPhone XS, XS Max czy XR. Jak już wspominałem wcześniej zapewni to obsługę autoryzacji z wykorzystaniem FaceID. Oczywiście dostępne będą wszystkie bajery które dobrze znamy jak tryb portretowy czy wsparcie dla Animoji i Memoji.

A co czeka nas z drugiej strony? Najprawdopodobniej będzie to system trzech kamer z dodatkowym sensorem 3D dla wsparcia wszystkiego co związane z rzeczywistością rozszerzoną. Oczywiście poza AR ma nam to zapewnić również doskonałej jakości zdjęcia. iPad Pro 2020 pozwoli nam na wykonywanie zdjęć szerokokątnych znanych z najnowszego iPhone.

Podzespoły

A czym to będzie napędzane?

Sercem nowego iPada niezależnie od jego wersji będzie procesor A13X. Według niektórych źródeł Apple może pokusić się o wsadzenie wersji A14X. Zobaczymy w którym kierunku pójdzie.

Będą cztery warianty dyskowe: 64GB, 256GB, 512GB i 1TB

Bateria ma zostać zwiększona i zapewnić ok. 10 godzin ciągłej pracy

Kiedy go zobaczymy?

No i tu jest problem. iPad Pro 2020 miał zostać – nieoficjalnie – zaprezentowany na najbliższej konferencji Apple. Jednak ta została odwołana, a raczej przeniesiona do online. Czy Apple zaprezentuje go wtedy? Miejmy nadzieję. Patrząc na historyczne daty premier i momenty publikacji absolutnie wszystko na to wskazuje.

Póki co nic nie wiemy o cenach. Wszystkie plotki to wróżenie z fusów i bazuje raczej na obecnej kondycji firmy i rynku. O ile o kondycje firmy jesteśmy raczej spokojni o tyle obecne realia rynkowe są trudne do przewidzenia. Istnieje również spora szansa, że w związku z wydarzeniami, które mają miejsce na świecie premiera zostanie odroczona na bardziej spokojny czas. Każdy ma świadomość, że koronawirus może mieć bezpośredni wpływ na wyniki sprzedażowe tego urządzenia.