Jak widać: Apple chce, by ich iPady Pro były czymś więcej niż maszynką do multimediów. To sprzęty, które mają zastąpić komputery — zarówno w domowym biurze, jak i podczas wyjazdów. Do zastąpienia Macbooka Pro w moim życiu im jeszcze bardzo daleko — bo tak długo jak zmiany nie nastąpią na poziomie oprogramowania i podejścia do niego, nic się w temacie nie zmieni.

Macbook Air 2020 z nową klawiaturą już dostępny

Macbooki Air doczekały się odświeżenia — w sklepie można już zamawiać nowe warianty komputera z dziesiątą generacją procesorów Intela (w najwyższej konfiguracji: Intel Core i7 1,2 GHz 10. generacji, Turbo Boost do 3,8 GHz). Wierzę jednak, że dla większości użytkowników to nie podzespoły, a nowa klawiatura będzie elementem który najmocniej przykuje ich uwagę. Podobnie jak w 16-calowym modelu, firma i tutaj zadbała o implementację dobrze znanego i lubianego mechanizmu nożycowego. Koniec z zacinaniem się klawiszy i niekończącym się wizytom w serwisach.