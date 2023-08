iPad Mini 7. generacji już tej jesieni ma trafić do sklepów! Tym razem bez wad?

iPad Mini to ulubieniec publiczności. Większy niż iPhone, ale mniejszy (i co najważniejsze: lżejszy) niż jakikolwiek z przedstawicieli większego rodzeństwa. O komputerach nawet nie wspominając. I choć iPad Mini 6 spotkał się z dość ciepłym przyjęciem, to od dnia premiery głośno zrobiło się o jego irytującej wadzie. Wadzie, której sam najzwyczajniej w świecie nie dostrzegam, ale nawet redakcyjni koledzy zdecydowali się zwrócić zakupione tablety do sklepu, bo dla nich była ona nie do zniesienia. Mam tu na myśli efekt "jelly scroll". Użytkownicy iPadów mini skarżyli się na nieprzyjemny, galaretowaty, efekt przewijania tekstu, ale tylko wówczas, gdy urządzenie jest w pozycji pionowej — w poziomie nic takiego się nie dzieje.

Problemy z iPadem Mini 6. generacji

Problemem był zastosowany ekran LCD. Wyświetlacz odświeża się nierównomiernie, przez co faktycznie występuje efekt falowania treści. Aby zmieścić magnetyczny port do ładowania Pencila drugiej generacji, Apple musiało pokombinować trochę z konstrukcją. Dlatego też przyciski od sterowania głośnością zostały wyjątkowo przeniesione na górną krawędź. Podobne kompromisy zastosowano wewnątrz urządzenia. Komponent, który możemy nazwać panelem kontrolnym odpowiadającym za wyświetlacz, został umieszczony na całej szerokości lewej krawędzi ekranu, a nie na górze tak jak chociażby w iPadzie Air. I to on według specjalistów jest odpowiedzialny za całe to zamieszanie.

iPad Mini 7. generacji coraz bliżej? Oby obyło się bez przykrych niespodzianek

Od premiery iPada Mini 6. generacji minęły już blisko dwa lata — debiutował on we wrześniu 2021 roku. To dobry czas, by odświeżyć produkt. Nie wierzę by czekały go jakieś wielkie zmiany w konstrukcji, ale możemy być pewni, że skorzysta on z najnowszych układów. Te zapełnią mu pełnię mocy na najbliższe lata. Największe nadzieje wielu użytkowników wiąże jednak z tym, iż nowe wcielenie tabletu pozwoli mu uporać się ze wspomnianym, irytującym, problemem z ekranem.

O nowym iPadzie Mini w tym roku rozpisują się regularnie ludzie mający swoje tajne źródła oraz analitycy. Kilka tygodni temu mówił o nim Mark Gurman, później dołączył do niego Ming-Chi Kuo, a teraz o sprzęcie informuje znany leaker ShrimpApplePro. Niestety, o ile podzielił się on całym szeregiem szczegółów dotyczących Apple Watcha Series 9. — o tyle w przypadku iPada Mini 7. generacji każe nam czekać.

Fajnie byłoby zobaczyć w końcu maluszka w wydaniu Pro — czyli z ekranem oferującym odświeżanie 120 hz. Ale zanim doczekamy się takich usprawnień nie pozostaje nam nic innego, jak tylko liczyć na to, że nowy sprzęt nie powieli wady konstrukcyjnej poprzednika — i wszyscy będą mogli się z niego cieszyć równie mocno.