Użytkownicy nowego iPada Mini skarżą się na problemy z ekranem

Jeżeli myśleliście że problemy związane z wrześniowymi premierami Apple to tylko oprogramowanie iPhone'ów - to nie mam dla Was dobrych wiadomości. iPad Mini 6, niestety, też nie jest urządzeniem tak nieskazitelnym, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Użytkownicy nowych tabletów Apple zwracają uwagę na problemy z ekranem przy przewijaniu tekstu. O co chodzi?

iPad Mini 6 i problemy z "galaretkowanym przewijaniem"

iPad Mini 6 to jedno z najbardziej wyczekiwanych urządzeń w portfolio Apple. Małe warianty tabletów producenta od lat nie doczekały się żadnych sensownych zmian, a mają one wierne grono użytkowników którzy z różnych powodów nie są zainteresowani większymi urządzeniami. Teraz można powiedzieć, że są po prostu "małym iPadem Air". Ale mimo świetnych recenzji które zebrał iPad Mini 6, okazuje się, że urządzenie nie jest pozbawione wad. Coraz więcej osób zwraca uwagę na problem z "galaretkowatym przewijaniem" tekstu, kiedy tablet jest w pionie. Jak to wygląda w praktyce, co się "trzęsie" i dlaczego użytkownicy mają prawo być poddenerwowani, możecie zobaczyć na poniższym materiale nagranym przez Dietera Bohna, redaktora The Verge:

Efekt podobno nie jest na tyle irytujący, by absolutnie każdy zwrócił na niego uwagę — ale... niestety. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to wina konkretnego egzemplarza. W sieci można trafić na głosy innych użytkowników, którzy również mają identyczne problemy przy przewijaniu — redakcja MacRumos potwierdza, że tak samo wygląda przewijanie na każdym modelu iPada Mini 6 dostępnym w brytyjskim Apple Store.

Na tę chwilę nie wiadomo co jest problemem: oprogramowanie czy ekrany? Da się to załatać aktualizacją, czy bez wymiany ekranu się nie obejdzie? Dotyczy to wszystkich egzemplarzy, czy tylko jakiejś puli? Sprawa jest rozwojowa - i kiedy tylko coś się ruszy, z pewnością o tym poinformujemy. Cena w górę - jakość w dół, słabo.