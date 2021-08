Tak może wyglądać iPad mini 6, powinien wam się spodobać

Apple iPad mini 6

Od czasu swojej premiery w 2012 roku iPad mini praktycznie wcale się nie zmienił. Podobnie jak standardowy iPad, nieco już odstaje wizualnie od swoich droższych kolegów z serii Air i Pro, dlatego należy mu się zdecydowane odświeżenie. I we wrześniu tak się prawdopodobnie stanie. iPad mini 6. generacji dostanie nie tylko nową obudowę w kilku znanych już kolorach, ale również nieco większy ekran o przekątnej 8,4 cala (zamiast obecnych 7,9 cala). Mimo tego, dzięki mniejszym ramkom wokół ekranu, rozmiary zewnętrzne powinny zostać utrzymane, czyli szerokość około 14 cm i długość 20 cm.

Zniknięcie przycisku Home z frontowej części nie jest żadnych zaskoczeniem, węższe ramki zmusiły projektantów do przeniesienia go na bok urządzenia, podobnie jak ma to miejsce w modelu iPad Air 4. generacji. To bardzo dobry wybór i jak pokazują opinie użytkowników, sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Ekran Liquid Retina Display może zaoferować nieco wyższą rozdzielczość, ale nadal będzie miał odświeżanie 60 Hz. Nowością ma być natomiast obsługa rysika Apple Pencil trzeciej generacji, który może być szczególnie przydatny w zastosowaniach edukacyjnych.

Odświeżenie iPada mini to bardzo dobry krok, a mocniejsza specyfikacja (Apple A14 Bionic) sprawi, że posłuży nabywcom przez dłuższy czas. Obecna generacja ma jeszcze układ A12, który został zaprezentowany 3 lata temu. Według przecieków model ten będzie dostępny w 3 wersjach z pamięcią o pojemności 64, 128 i 256 GB oraz z WiFi lub łącznością 5G. Wiele wskazuje też na to, że nowy model będzie nieco droższy niż obecny, który kosztuje 399 USD w podstawowej wersji, czyli nieco więcej niż podstawowy iPad 8. generacji, który jednak ma tylko 32 GB pamięci.

Rendery, które widzicie na powyższych zdjęciach to tylko wizualizacja, która w rzeczywistości może nieco różnić się od finalnego produktu, ale daje chyba niezły pogląd na to jak nowy iPad mini może wyglądać.

źródło: Michael Ma