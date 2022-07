Apple aktualizuje oprogramowanie i... użytkownicy iPada Mini mają problemy z ładowaniem

Błędy zdarzają się każdemu. Ale Apple od lat chwalone jest za perfekcyjność w dograniu oprogramowania i sprzętów. Niestety, jak pokazuje przykład najświeższej aktualizacji iPadOS dla iPada Mini - nawet tym którzy regularnie stawiani są jako chlubny przykład zdarzają się wpadki. I to z tak podstawowymi elementami, jak ładowanie urządzeń. Niewiarygodne?

iPadOS 15.5 ma problemy z ładowaniem iPada Mini

Jak informują użytkownicy iPada Mini 6. generacji, po aktualizacji tabletu do najnowszej wersji oprogramowania iPad OS 15.5 natrafili oni na nowy rodzaj problemu który wcześniej nie występował: kłopoty z ładowaniem. Co więcej — dodam, że pisząc o najnowszej wersji oprogramowania, mam na myśli tę, która swoją premierę miała już w połowie maja, czyli blisko dwa miesiące temu. Od tego czasu użytownicy skarżą się na to, że ich tablety nie chcą się ładować. Jak wynika z wpisów na forum Apple, problemy te dotyczą wyłącznie ostatniego miniacza oraz najnowszej wersji oprogramowania.

Co ciekawe — nie jest to także kłopot, który dotknął każdego — a wyłącznie jakąś nieokreśloną pulę właścicieli tych modeli. Ale Apple przestało w końcu chować głowę w piasek i przyznało, że jest to kłopot w 100% związany z oprogramowaniem, a nie samymi urządzeniami. Nie zrobiło tego jeszcze oficjalnie, a w wewnętrznej komunikacji z autoryzowanymi serwisami:

W notatce wysłanej do autoryzowanych dostawców usług, Apple przyznało, że jest świadome, iż niektórzy użytkownicy mogą reklamować najnowszego iPada mini jako niezdolnego do ładowania po aktualizacji do iPadOS 15.5. Apple radzi, aby usługodawcy i pracownicy sprzedaży detalicznej poinformowali klientów o ponownym uruchomieniu urządzenia jako tymczasowej poprawce, podczas gdy trwa dochodzenie.

To jedna z tych historii która udowadnia, że mimo dokładania wszelkich starań ze strony producenta — nie zawsze udaje się utrzymać oprogramowanie w najlepszej formie. Z jednej strony Apple ma spore fory w porównaniu z konkurencją — wszystko robią sami i dostosowują sami. Z drugiej jednak kolejny raz jesteśmy świadkami tego, że nie zawsze wszystko działa jak powinno.

MacRumors