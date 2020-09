iPad 8. generacji vs. iPad Air 4. generacji: co różni dwa nowe tablety?

Nie da się jednak ukryć, że większy (o 0,6″) ekran iPada Air prezentuje się znacznie lepiej — nie chodzi tylko o wielkość i kwestię ramek, ale także dodatkowe powłoki (antyodblaskowa) oraz kolory (P3, True Tone). Do tego dochodzi kwestia wydajności (to jednak dwie generacje procesora dalej), a także wsparcie dla Apple Pencil drugiej generacji. Tego, który można już przyklejać magnetycznie do obudowy iPada, w ten sposób także go synchronizując oraz ładując. iPad 8. generacji wciąż ma wsparcie wyłącznie dla pierwszej generacji rysika — tego ładowanego lightning, bez opcji przypięcia go do urządzenia. A kiedy już jesteśmy przy ładowaniu — to warto mieć na uwadze, że iPad Air 4. generacji doczekał się wejścia USB-C, a iPad 8. generacji wciąż tkwi w świecie złącza Lightning.