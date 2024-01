Wszystko, co musisz wiedzieć o IP67 i IP68 w smartfonach. Jak sprawdzić odporność na zachlapania i zabrudzenia?

Smartfon towarzyszy nam dziś niemal wszędzie – od codziennych obowiązków w domu, przez pracę po przygody na świeżym powietrzu. Zdarzają się więc sytuacje, gdy urządzenie może zostać narażone na zachlapania lub zabrudzenia. Czasami nie wystarczy solidne etui. Dobrze jest sprawdzić, jaki stopień ochrony oferuje smartfon, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Wyraża go dwucyfrowy parametr IP. Co oznacza IP67 lub IP68 w telefonach? Wyjaśniamy.

Klasa szczelności IP (z angielskiego "Ingress Protection") to parametr charakteryzujący obudowę urządzenia, informujący o zabezpieczeniu przed dostępem do części oraz ochroną przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz lub woda. Kod poszczególnych stopni ochrony składa się ze znaków IP oraz dwóch cyfr. Opcjonalnie po cyfrach mogą znaleźć się też 2 litery – A, B, C, D oraz H, M, S W. Rozkodujmy więc wszystkie dostępne kombinacje, aby kolejny zakup smartfona mógł być bardziej świadomy.

Czym są klasy IP67 i IP68?

Smartfony posiadające certyfikaty IP67 i IP68 to urządzenia charakteryzujące się większą odpornością, niż urządzenia, które nie przeszły takich testów odporności. Te oznaczenia to klucz do zrozumienia, w jaki sposób twój telefon zareaguje na wodę, kurz i inne zagrożenia środowiskowe.

IP67 vs. IP68: Różnice i podobieństwa

Różnica między dwoma wymienionymi klasami szczelności tkwi w stopniu odporności na czynniki zewnętrzne. IP67 oznacza, że twój telefon jest chroniony przed kurzem i może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość do jednego metra przez maksymalnie 30 minut. IP68 to krok dalej. Norma oznacza, że twój telefon jest chroniony przed kurzem w takim samym stopniu co IP67, ale jest także w stanie wytrzymać ciągłe zanurzenie w wodzie (w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż w przypadku IP67).

Chwila nieuwagi i nasz smartfon może wyglądać właśnie tak

Testy i kryteria uzyskania certyfikacji

By uzyskać certyfikat IP67 lub IP68, urządzenia muszą przejść rygorystyczne testy. Producenci poddają swoje smartfony próbom zanurzenia w wodzie oraz narażają je na specjalne testy, które symulują warunki środowiskowe, takie jak ekstremalna wilgoć czy pył. Każda cyfra w oznaczeniu IP ma swoje odniesienie do określonych prób. Pierwsza cyfra odnosi się nie tylko do odporności na kurz, ale także do stopnia ochrony przed dostępem do niezabezpieczonych części i odporność na penetrację ciał stałych. Druga oznacza odporność na wodę. Im wyższe cyfry, tym lepsza ochrona. Jest to kluczowe, gdyż parametr decyduje o tym, w jakich warunkach możesz używać swojego smartfona bez ryzyka uszkodzenia.

Dzięki tej wiedzy możesz lepiej zrozumieć, na co możesz sobie pozwolić, posiadając smartfon o oznaczeniu np. IP67 lub IP68. Te dwa kody to nie wszystko. Pora więc dowiedzieć się, co oznaczają wszystkie symbole stosowane w ramach stopni ochrony IP.

Źródło: Depositphotos

Odporność na wodę i kurz: Co oznaczają liczby obok IP?

Oznaczenia IP składają się z dwóch cyfr, z których każda reprezentuje różne rodzaje ochrony urządzenia przed zagrożeniami z otoczenia.

Pierwsza cyfra: ochrona przed kurzem i ciałami obcymi

0 – brak ochrony przed ciałami obcymi.

brak ochrony przed ciałami obcymi. 1 – minimalna ochrona przed dużymi obiektami, o średnicy większej niż 50 mm.

minimalna ochrona przed dużymi obiektami, o średnicy większej niż 50 mm. 2 – ochrona przed palcem lub obiektami o średnicy większej niż 12,5 mm.

ochrona przed palcem lub obiektami o średnicy większej niż 12,5 mm. 3 – ochrona przed narzędziami, drutami o średnicy większej niż 2,5 mm.

ochrona przed narzędziami, drutami o średnicy większej niż 2,5 mm. 4 – ochrona przed narzędziami, drutami o średnicy większej niż 1 mm.

ochrona przed narzędziami, drutami o średnicy większej niż 1 mm. 5 – ochrona przed kurzem, który nie wpłynie negatywnie na działanie urządzenia.

ochrona przed kurzem, który nie wpłynie negatywnie na działanie urządzenia. 6 – pełna ochrona przed kurzem, uniemożliwiająca przedostanie się pyłu.

Pierwsza cyfra: ochrona przed dostępem do niezabezpieczonych części

0 – Brak ochrony.

Brak ochrony. 1 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni.

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni. 2 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem.

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem. 3 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem.

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem. 4-6 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem.

Druga cyfra: ochrona przed wodą

0 – Brak ochrony przed wodą.

Brak ochrony przed wodą. 1 – ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo.

ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo. 2 – ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem do 15 stopni i pionowo.

ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem do 15 stopni i pionowo. 3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą pod kątem do 60 stopni i pionowo.

ochrona przed natryskiwaniem wodą pod kątem do 60 stopni i pionowo. 4 – ochrona przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku.

ochrona przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku. 5 – ochrona przed strumieniem wody (12,5 l/min) pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku.

ochrona przed strumieniem wody (12,5 l/min) pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. 6 – ochrona przed silnym strumieniem wody (100 l/min) z dowolnego kierunku.

ochrona przed silnym strumieniem wody (100 l/min) z dowolnego kierunku. 7 – odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.

odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut. 8 – odporność na zanurzenie w wodzie na większą głębokość przez dłuższy czas.

odporność na zanurzenie w wodzie na większą głębokość przez dłuższy czas. 9 – ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem.

Zrozumienie oznaczeń IP pomaga w ocenie, w jaki sposób urządzenie jest chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Wspomniane kody są szczególnie ważne przy wyborze urządzeń, zwłaszcza wtedy, gdy w przypadku Twojej pracy, miejsca zamieszkania lub sposobu spędzania wolnego czasu występuje potrzeba specyficznej ochrony przed kurzem lub wodą.