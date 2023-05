Gadżetowy niezbędnik urlopowy – co zabrać ze sobą na wiosenne i letnie wypady? 

Majówka to zaledwie przedsmak plenerowych aktywności, jakie czekają na nas w nachodzących miesiącach. Słoneczna pogoda sprzyja zarówno szybkim wycieczkom rowerowym za miasto, jak i dłuższym wypadom weekendowym autem lub pociągiem. Niezależnie od destynacji i sposobu transportu warto mieć ze sobą zestaw przydatnych akcesoriów – od niezbędnych powerbanków i podróżnych ładowarek po bezprzewodowe słuchawki, umilające podróż. Wraz z Orange przygotowaliśmy krótką listę gadżetów, dostosowanych do potrzeb każdego urlopowicza.

Zapasowa energia podczas letnich wypadów

Smartfon, tablet, czytnik ebooków, czy słuchawki bezprzewodowe – każdy z tych sprzętów może nieoczekiwanie rozładować się podczas podróży, dlatego warto pomyśleć o zapasowym źródle energii. Tu sprawdza się mobilny powerbank i to najlepiej taki, którym szybko naładujesz kilka urządzeń jednocześnie.

Źródło: Orange

Nasz wybór padł na dwa modele. Pierwszy z nich to WG 24000 mAh, głównie z uwagi na te czynniki – pojemność akumulatora wystarczy na kilkukrotne naładowanie iPhone’a 14, a obsługa 45W Power Delivery sprawia, że można nim doładować nawet notebooka. Zastosowano w nim aż 6 gniazd ładujących – 4 w standardzie USB-A oraz 2 USB-C, więc jego posiadacz może stać się mobilnym źródłem energii dla paczki kilku znajomych.

Podróżujesz sam lub w mniejszej grupie i stawiasz kompaktowe wymiary ponad pojemność akumulatora? W Ofercie Orange znajdziecie też mniejszego brata powerbanka od Winner Group – 10000 mAh z obsługą standardu PowerDelivery do 18 W przez USB-C oraz gniazdo USB QC 3.0 dla starszych modeli urządzeń. Ta niewielka kostka zmieści się w kieszeni kurtki, zapewniając awaryjną energię podczas krótkich wycieczek.

No dobra, kwestię mobilnych źródeł energii mamy rozwiązaną, ale przecież czymś trzeba ładować także i powerbanki. Planując wycieczkę lub międzymiastowy wypad na weekend musisz wziąć pod uwagę wybór ładowarki sieciowej i to najlepiej takiej, która posiada kilka rodzajów złączy, by zaoszczędzić jak najwięcej miejsca.

Źródło: Orange

Orange ma w swojej ofercie szybkie, 120-watowe ładowarki z możliwością ładowania 3 urządzeń na raz – dzięki podwójnemu USB-C i dodatkowemu złączu USB-A – oraz pojedyncze ładowarki sieciowe 25 W od Samsunga, którymi naładujesz większość nowych smartfonów.

Muzyka to podstawa – na pikniku ze znajomymi i w wagonie pociągu

Znacie kogoś, kto wybiera się na letni wypoczynek bez muzyki? Ta, bez odpowiedniego sprzętu, nie umili podróży, dlatego przygotowaliśmy propozycje dla obu rodzajów wczasowiczów – urlopujących pojedynczo i w grupie. Trudno wyobrazić sobie wspólny wypad nad jezioro bez głośnika Bluetooth i tu także postawiliśmy przede wszystkim na uniwersalność.

Źródło: Orange

JBL Charge 5 to must have z dwóch powodów – po pierwsze jest wodoodporny (co potwierdza certyfikat IP67) a po drugie wyposażono go w akumulator litowo-polimerowy o pojemności 7500 mAh, przez co nic nie stoi na przeszkodzie, by zamienić go w zapasowego powerbanka. Dodatkowo JBL Charge 5 może pochwalić się naprawdę świetną jakością dźwięku dzięki dwóm radiatorom basowym, a funkcja PartyBoost pozwoli skonfigurować kilka głośników JBL w jeden imprezowy system muzyczny.

Twój plecak ma ograniczoną ilość miejsca? To nie problem, bo w naszym zestawieniu znalazł się też kompaktowych głośnik od Winner Group z baterią pozwalającą na odsłuch muzyki niemalże przez 10 godzin na jednym naładowaniu. Niewielkie rozmiary nie są jego jedyną zaletą – funkcja True Wireless Stereo pozwala połączyć z nim drugi głośnik bez straty jakości, a oldskulowy port na kartę pamięci pozwala odtwarzać pliki dźwiękowe WAV lub MP3.

Źródło: Orange

W planowaniu letnich wycieczek pamiętamy też o najmłodszych – przewodowe JBL JR 310 to lekkie i kolorowe słuchawki z miękki pałąkiem. Poduszki dobrze dopasowują się do kształtu głowy dziecka, a sam sprzęt został zaprojektowany tak, by dźwięk nie przekraczał 85 dB – to ważna kwestia, zabezpieczająca słuch najmłodszych użytkowników.

JBL JR 310 występują również w wersji bezprzewodowej, z zasięgiem Bluetooth do 15 metrów i czasem pracy do 30 godzin. Wspomniałem, że mają wbudowany mikrofon? Dzięki temu mogą też nadać się do okazjonalnych wideokonferencji zdalnych – tak na wypadek, gdybyś postanowił zabrać pracę ze sobą w ramach workation.

Sprawdź również bezprzewodowe słuchawki JLab Rewind Wireless Retro w promocyjnej cenie na Orange.pl

Dla vlogerów i fanów fotografii

Nic tak nie uwiecznia wspomnień z plenerowych wypadów, jak dobre zdjęcia. Co powiecie na selfie stick Bluetooth z funkcjonalnym statywem? Orange ma taki w swojej ofercie. Dzięki niemu zrobicie nie tylko pamiątkowe zdjęcie ze znajomymi, ale nagracie też film na YouTube czy porozmawiacie na wideoczacie bez konieczności trzymania telefonu z uwagi na tripod z obrotową głowicą.

Źródło: Orange

Jeśli zbieraniem materiałów z podróży zajmujesz się na poważnie, to dobrym pomysłem będzie zaopatrzenie się w regulowany zestaw do vlogowania z lampą LED, wyposażony w stawy i uchwyt na telefon. Zapewni dobre podświetlenie podczas kręcenia TikToków, audycji live lub po prostu filmowych pamiątek do prywatnych zbiorów wspomnień.

Pozostając w temacie uchwytów, dorzucamy też akcesorium dla sympatyków rowerowych wycieczek, którzy chcą mieć pewność, że ich telefon jest dobrze zabezpieczony podczas podróży. Uchwyt rowerowy Winner Group z pokrowcem na telefon do 6 cali wykonano z wodoodpornych materiałów – przydatne podczas wiosennych deszczów – a do zestawu dołączono wypełniacze amortyzujące wstrząsy.

Zaplanuj wycieczkę z Orange

Przedstawiliśmy Wam listę przydatnych akcesoriów na wiosenno-letnie wyjazdy z oferty Orange, ale gadżety to nie wszystko! Zarówno w salonach stacjonarnych jak i sklepie internetowym zaopatrzycie się też w dodatkowe usługi i produkty, niezbędne podczas urlopowych eskapad. Mowa o internecie mobilnym, pakietach roamingowych i oczywiście sprzęcie dużego kalibru – tak na wypadek, gdybyście na wyjazd chcieli zabrać ze sobą nowego smartfona lub tablet. Wszelkie informacje na temat usług i gadżetów z oferty Orange znajdziecie pod tym adresem.

Nam tymczasem pozostaje życzyć Wam jak najwięcej korzystania ze słonecznych dni w towarzystwie najlepszej elektroniki. Jeśli w kwestii samych akcesoriów macie jakieś pytania, to zapraszamy do sekcji komentarzy – chętnie rozwiejemy wątpliwości.

Stock image from Depositphotos