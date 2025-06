Już teraz możesz mieć iOS 26. Tłumaczymy, jak zrobić to bezpiecznie

Chcesz przetestować iOS 26? Możesz zrobić to za darmo i bez rejestracji, ale musisz odpowiednio przygotować się do instalacji.

W sieci wciąż jest głośno od skrajnych opinii na temat nowego systemu dla urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, który Apple zaprezentowało na poniedziałkowej konferencji WWDC. Jedni krytykują niską czytelność i designerski chaos, a inni zachwalają nowe funkcje i efekty wizualne Liquid Glass. Czy z iOS 26 faktycznie jest tak źle? Najlepiej przekonać się na własnym smartfonie. Zanim jednak zainstalujecie nową wersję systemu, upewnijcie się, że odpowiednio przygotowaliście urządzenie.

Reklama

Co warto wiedzieć przed instalacją deweloperskiej bety iOS 26

Kiedyś sympatycy Apple musieli wstrzymywać się z instalacją nowego systemu do oficjalnej jesiennej premiery albo chociaż do publicznej bety, dostępnej zazwyczaj około miesiąca po pokazie. Od niedawna można jednak instalować deweloperską betę bez zbędnych formalności i rejestracji, ale trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami. O czym trzeba pamiętać?

1. Wykonaj kopię zapasową

iOS 26 na obecnym etapie jest wciąż oprogramowaniem niestabilnym i pełnym błędów. Przed instalacją koniecznie sprawdź, czy masz wystarczająco dużo miejsca w iCloud (lub na komputerze Mac, jeśli preferujesz taką formę tworzenia backupu). Wykonaj kopię zapasową przed przejściem do następnych kroków.

2. Miej w pogotowiu zapasowe urządzenie

Deweloperska beta może nie działać dobrze ze wszystkimi aplikacjami. Dobrze mieć pod ręką innego smartfona, który wspomoże nas w awaryjnej sytuacji – np. przy braku możliwości zalogowania się do banku.

3. Uzbrój się w cierpliwość

Obecna wersja oprogramowania służy do testowania i wychwytywania błędów. Możesz zaobserwować spadki wydajności, przycięcia animacji, samoistne wyłączanie się urządzenia czy szybsze zużywanie zasobów baterii. Niektóre funkcje mogą być ograniczone regionalnie (np. nowości związane z Apple Intelligence) lub niedostępne w fazie bety. Jeśli więc coś nie działa, to nie musi być to wina Twojego smartfona.

Reklama

Jak zainstalować deweloperską betę iOS 26?

Procedura jest prostsza, niż myślisz. Dwa lata temu ta wersja iOS była dostępna jedynie dla osób posiadających konto deweloperskie Apple (Apple Developer Program). Dziś nowości są dostępne dla każdego – i to od razu po premierze. Co trzeba zrobić?

Reklama

Wejdź w Ustawienia, przejdź do zakładki Ogólne, a następnie do sekcji Uaktualnienia. Wybierz Uaktualnienia beta i kliknij iOS 26 Developer Beta. Wybierz Uaktualnij teraz i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

UWAGA! Instalowanie deweloperskiej bety iOS 26 może zająć więcej czasu niż analogiczna instalacja stabilnej wersji publicznej. Mogą też wystąpić błędy, takie jak samoistne anulowanie pobierania lub wstrzymywanie procesu instalacji. To efekt dużego zainteresowania i – niestety – normalna przypadłość oprogramowania przedpremierowego.

Reklama

Po pomyślnym zainstalowaniu możesz korzystać z iPhone’a dokładnie tak, jak zawsze. Pamiętaj jednak, że zawsze istnieje opcja powrotu do poprzedniej wersji systemu. Jeśli iOS 26 nie przypadnie Ci do gustu lub będzie uniemożliwiał normalną pracę z powodu niestabilnego działania, po prostu odtwórz iPhone’a z kopii zapasowej w chmurze lub z innego urządzenia.