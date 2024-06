Według Wall Street Journal, Apple i Meta prowadziły rozmowy na temat współpracy, która mogłaby doprowadzić do integracji modeli sztucznej inteligencji firmy-matki Facebooka w nadchodzącym jesienią systemie iOS 18. Miałoby to być partnerstwo na miarę tego, które Apple zawarło z ChatGPT. Od jakiegoś czasu mówiło się już, że Apple chciałoby mieć u siebie produkty nie tylko OpenAI, ale także Google. A teraz dowiadujemy się też, że apple Intelligence miałoby korzystać również z algorytmów i bazy wiedzy Meta.

Źródło: Depositphotos

Apple Intelligence: jak to ma w ogóle działać?

Chociaż wiele funkcji Apple Intelligence ma być oparta na autorskich modelach Apple, to na tym jeszcze nie koniec. Producenci iPhone'a chcą przekazywać zapytania użytkowników dotyczące „wiedzy o świecie” do zewnętrznych modeli. Podczas pierwszej prezentacji na WWDC pokazano jak będzie wyglądać współpraca z OpenAI. Siri zapytana o rzecz na temat której nie ma pojęcia dopyta użytkownika, czy chciałby przekazać to zapytanie do ChatGPT. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, model ChatGPT przetworzy zapytanie, a odpowiedź pojawi się bezpośrednio w widoku Siri.

W ramach umowy z ChatGPT, model ten nie może zbierać danych użytkowników i musi usuwać wszelkie informacje po przetworzeniu zapytań. Integracja jest dostępna za darmo, korzystając z ChatGPT-4o jako zaplecza. Użytkownicy mogą opcjonalnie zalogować się na swoje konto ChatGPT, aby uzyskać dostęp do płatnych funkcji. Apple publicznie zadeklarowało, że planuje oferować różne modele sztucznej inteligencji. Tym samym wiadomo, że ChatGPT nie będzie jedynym partnerem. Według Wall Street Journal, Meta AI może również dołączyć do tego grona. Apple prowadzi również rozmowy z Google Gemini, Perplexity, Anthropic i innymi liczącymi się graczami na rynku.

Źródło: Depositphotos

Póki co wszystkie informacje na temat potencjalnego partnerstwa Apple i Meta są nieoficjalne. A z informacji do których dotarła redakcja WSJ wynika, że nie zostały jeszcze sfinalizowane. Nie jest więc wykluczone, że ostatecznie nic z tego nie będzie i skończy się wyłącznie na zakulisowych rozmowach. Meta odmówiła komentarza w tej sprawie, zaś Apple również nie ustosunkowało się do zapytań ze stron amerykańskiej prasy.

Na tej umowie wszyscy mogą być wygrani

Umowa z Meta mogłaby uczynić Apple mniej zależnym od jednego partnera — co dałoby im mocne karty w w tym rozdaniu. Ale to również ogromna szansa dla Meta, której modele AI jeszcze nie cieszą się specjalną popularnością i rozpoznawalnością. Co ciekawe — podobnie jak ma to miejsce w przypadku OpenAI, Apple również nie oferuje żadnej gotówki w temacie. Tym co ma zachęcić partnerów by do nich dołączyć jest rozgłos i potencjał na sprzedaż płatnych planów.