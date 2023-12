Ten raport jest przerażający. Powinien dać ci do myślenia

Apple od lat powtarza jak mantrę słowo bezpieczeństwo. Odmienia je przez wszystkie przypadki w każdym możliwym języku. Poświęca mu sporo miejsca na swoich konferencjach, później są w opisie produktów, a na dokładkę tworzy reklamy które skupiają się właśnie na tym temacie.

Kilka dni temu gigant z Cupertino opublikował raport, w którym pokazuje jak wielka jest skala niebezpieczeństwa w kwestii danych w chmurze i niewystarczających zabezpieczeń z nimi związanych.

Ponad dwa i pół miliarda danych osobowych wyciekło w ciągu ostatnich 24. miesięcy

W latach 2013–2022 liczba przypadków naruszenia ochrony danych wzrosła ponad trzykrotnie – tylko w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziło to do wycieku 2,6 miliarda danych osobowych – a w 2023 r. wynik ten jeszcze się pogorszył. Wnioski z badania wyraźnie wskazują, że od wydania poprzedniej wersji raportu i wprowadzenia funkcji zaawansowanej ochrony danych w iCloud potrzeba stosowania silnych zabezpieczeń przeciwko atakom na dane w chmurze, na przykład szyfrowania danych na całej drodze przesyłu, wyraźnie wzrosła.

— czytamy w informacji prasowej. Jako że coraz więcej decyduje się na taką formę przechowywania informacji powierzanych im przez klientów i organizacje z którymi współpracują, dbanie o ich bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem. Jak z tym faktycznie jest... smutno patrzeć. Liczba 2,6 miliarda danych osobowych które wyciekły w ciągu ostatnich dwóch lat jest tego idealnym przykładem.

Źródło: Depositphotos

Co zrobić, aby do takich sytuacji nie dochodziło?

Zabezpieczenia, zabezpieczenia i jeszcze raz zabezpieczenia. Wielokrotnie jeżeli czytamy o wyciekach danych okazuje się, że firmy oszczędzają jak się da. Nie dbają o aktualizacje i zakup usług na najwyższym poziomie.

Oczywiście publikacja takiego raportu przez Apple nie jest tutaj żadnym przypadkiem. W końcu sami oferują usługę do przechowywania plików w chmurze. To jednak okazja dla Apple, by pochwalić się zaawansowaną ochroną danych w iCloud, która bazuje na szyfrowaniu informacji na całej drodze przesyłu. To ma pozwolić na zabezpieczenie ważnych danych nawet w razie ataku. Firma chwali się tym, że iCloud chroni już 14 różnych kategorii najbardziej wrażliwych danych — od haseł, przez informacje w aplikacji Zdrowie. Użytkownicy wykorzystujący opcję zaawansowanej ochrony danych w iCloud mogą liczyć nawet na 23 typów danych szyfrowanych nieustannie (m.in. notatki, zdjęcia czy kopie zapasowe przechowywane w iCloud).

Oszuści nie przestają inwestować mnóstwa czasu i zasobów w szukanie coraz skuteczniejszych i bardziej pomysłowych sposobów na wykradanie danych klientów, a my nie ustajemy w naszych wysiłkach, by to uniemożliwiać. Zagrożenie dla danych klientów rośnie, dlatego nieprzerwanie szukamy metod, by walczyć z nim w imieniu naszych użytkowników, zapewniając im jeszcze lepsze zabezpieczenia — oświadczył Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple w pionie Software Engineering

Źródło: Depositphotos

Dane porażają i powinny każdemu dać do myślenia

Jeżeli pomyślimy jak wiele informacji przechowujemy w chmurze i jak wyglądają te dane... powinniśmy wielokrotnie zastanowić się nad wybieranymi przez nas usługami. A poza tym również danymi, które faktycznie chcemy puścić w świat i czy zawsze jest to konieczne.

Źródło