Możesz zamienić Androida w iPhone'a za 10 zł miesięcznie. Oto jak

Beeper Mini to aplikacja, która przynosi iMessage na Androida. Tylko czy teraz ma to sens?

Ostatnimi czasy głośno jest o iOS i tym, ze system ten staje się coraz mniej hermetyczny dla swoich użytkowników. W App Store nie trzeba już płacić z użyciem Apple Pay, niedługo na iPhone'ach będzie można zainstalować bez żadnych problemów alternatywne repozytoria, a niedawno dowiedzieliśmy się, że iPhone'y zaadaptują nawet komunikację przez RCS w iMessage.

Jednak wciąż nie wszyscy mogą korzystać z RCS (zobacz: Dlaczego sieć Play jako jedyna ma problemy z wprowadzeniem RCS?) a ponadto - RCS na Androidach zostanie wdrożony dopiero za jakiś czas i dalej będzie rozdzielał użytkowników Androida i iOS za pomocą kolorów dymków. Co jednak jeżeli nie chcemy czekać i chcemy mieć iMessage na naszym smartfonie? Cóż dotychczasowe próby był mocno nieudane, szczególnie ta dotycząca Nothing Phone'a (zobacz: Apple górą, konkurencja się poddała. I dobrze: chodzi o bezpieczeństwo).

Teraz jednak pojawiło się nowe rozwiązanie, które proponuje rozwiązanie problemu z wiadomościami pomiędzy iPhonem a Androidem raz na zawsze.

iMessage na Androidzie. 10 zł miesięcznie rozwiązuje odwieczny problem

Beeper Mini to mała aplikacja, która potrafi to, czego do tej pory nie umiał żaden inny program - skutecznie sprowadza iMessage na Androida. Dzięki temu programowi można zarejestrować się jako użytkownik iMessage i wysyłać oraz odbierać wiadomości z pełną funkcjonalnością tego komunikatora. Wysyłane wiadomości są szyfrowane, co oznacza, że w przeciwieństwie do rozwiązania Nothing nie ma tu problemów z prywatnością.

Źródło: Depositphotos

Dodatkowo - wiadomości wysyłane przez Beeper Mini z Androida pojawiają się na iPhonach jako "wysłane z iPhone'a", więc nie ma już rozróżnienia na "zielone i niebieskie dymki", które jest zadrą w oku wielu użytkowników (głównie Androidów). Aplikacja jest dostępna w formie subskrypcji i kosztuje 1,99 dolara miesięcznie i wspiera prawie wszystkie funkcję iMessage, jak przesyłanie tekstu, emoji, audio, wideo, obrazów, plików, kontaktów czy lokacji. Brakuje jej niektórych funkcji, jak np. Mini Apps,

Źródło: Depositphotos

Co więcej, twórcy zarzekają się, że nie ma tu żadnego kodu bądź urządzenia Apple wykorzystywanego do "podszycia" się pod iPhone'y, a samo Apple nie będzie w stanie zepsuć kompatybilności Beeper Mini z iMessage bez zepsucia kompatybilności własnych produktów. Wygląda więc na to, że aplikacja uniknie losu swoich poprzedników i nie zostanie usunięta po kilku dniach.

Powstaje pytanie - dlaczego dopiero teraz? "Problem" z iMessage istniał od dawna, natomiast Beeper Mini pojawił się w momencie, w którym zapowiedziano już obsługę RCS przez iPhone'y, co oznacza tyle, że za chwilę nie trzeba będzie uciekać się do takich sztuczek, by komunikować się bezpiecznie pomiędzy urządzeniami. Innymi słowy - nie wróżę tej aplikacji dużego sukcesu komercyjnego.

Źródło: Depositphotos