iOS 17 dla każdego. Jak zainstalować publiczną betę?

Każdego roku na WWDC Apple prezentuje nowe wersje systemów operacyjnych, które w stabilnej wersji pojawią się jesienią. Pierwsi deweloperzy aktualizacje mogli instalować już od razu po zakończeniu prezentacji - pod warunkiem, że byli członkami płatnego Apple Developer Program. Publiczne wersje beta, które mógł zainstalować każdy, pojawiały się ze znacznym opóźnieniem. Ten rok przyniósł daleko idące zmiany w testowaniu nowego oprogramowania. Apple zrezygnowało z konieczności opłacania dostępu do programu Apple Developer Program, by móc zainstalować betę iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10, tvOS 17 czy HomePod Software 17. Teraz każdy zainteresowany mógł pobrać je na swoje urządzenie.

Na publiczną betę nowych wersji oprogramowania musieliśmy czekać nieco ponad miesiąc - to już raczej tradycja. Apple udostępnia tego typu aktualizacje po tym, jak deweloperzy mieli szansę zapoznać się z testowych wersjami systemów i mogli zgłosić błędy i niedociągnięcia, które mogłyby skutecznie ograniczyć działanie urządzeń u osób, które bety instalują na swoich głównych sprzętach.

iOS 17 z pierwszą publiczną betą - jak zainstalować?

Pierwszym krokiem wymaganym do zainstalowania publicznej bety iOS 17 na swoim urządzeniu jest zalogowanie się w serwisie Apple Beta kontem Apple ID - o ile nie korzystaliście wcześniej z tego typu wersji testowych, np. iOS 16 Public Beta. Na tym etapie nie jest wymagane uiszczanie opłaty w wysokości 429 zł rocznie dającej dostęp do Apple Developer Program - płatnego konta deweloperskiego pozwalającego m.in. na dystrybucję aplikacji i gier w sklepie App Store. Gdy na iPhone'a logujemy się tym samym kontem, w ustawieniach telefonu, w zakładce Ogólne > Uaktualnienia pojawi się nowa opcja Uaktualnienia beta. Wybierając ją, mamy możliwość wskazania, którą wersję beta chcemy zainstalować. Na liście znajdziemy iOS 17 Developer Beta oraz iOS 17 Public Beta. Po wybraniu konkretnej wersji pojawi się informacja o pobieraniu aktualizacji. Gdy ta zostanie poprawnie przeprowadzona, na smartfonie zainstalowana zostanie testowa wersja oprogramowania.

Publiczne wersje beta systemów iOS 17 i iPadOS 17 już czekają na pobranie. Podobnie jest w przypadku pozostałych nowych odsłon systemów operacyjnych dla sprzętów Apple - macOS Sonoma, watchOS 10, czy tvOS 17. Dla każdego z nich przygotowano już publiczne bety, z których mogą skorzystać zwykli użytkownicy.

Mnie osobiście zaskakuje nieco obecność publicznych testów beta. Po tym, jak Apple zdecydowało o otworzeniu bety dla deweloperów bez konieczności płacenia za dostęp do platformy Apple Developer Program, każdy zainteresowany może tę wersję pobrać - niezależnie od tego czy jest deweloperem, czy nie. Z drugiej jednak strony beta publiczna ma być z założenia bazowana na stabilniejszej wersji oprogramowania dla deweloperów - w przypadku pierwszej wersji iOS 17 Public Beta mamy do czynienia z iOS 17 beta 3 udostępnionej kilkanaście dni temu. Co oferuje? To m.in. dostęp do metadanych utworów muzycznych przechowywanych w aplikacji Muzyka, poprawiona pionowa belka z aplikacjami w iMessage, czy uporządkowane opcje związane z zachowaniem ustawień aparatu.