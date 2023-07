Chciałbym korzystać z takiej apki. Trochę zazdroszczę jej użytkownikom

PKO BP aktualizuje aplikację bankowości elektronicznej dla najmłodszych. W sam raz na 10-urodziny oferty PKO Junior. Co się zmieniło?

Równo 10 lat temu - w lipcu 2013 r. PKO jako jedna z pierwszych instytucji finansowych na świecie uruchomiła specjalną ofertę dla najmłodszych dzieci w wieku do 12 lat. Do tej pory skorzystało z niej prawie 730 tys. dzieci, które nie tylko mogą zarządzań finansami, ale również poznają zasady działania tego typu instytucji i zgłębiają tajniki oszczędzania. 10-lecie to dobry moment na zmiany. A tych jest sporo. Przede wszystkim nowa aplikacja mobilna PKO Junior, z której chętnie korzystaliby także dorośli.

To swoisty początek zmian w aplikacji i serwisie internetowym PKO Junior dla dzieci i rodziców, którym będą wkrótce towarzyszyły kolejne funkcje i udogodnienia m.in. możliwość korzystania przez dzieci z BLIKA oraz rozszerzonego zarządzania aplikacją dla dzieci przez rodziców poprzez serwis internetowy iPKO i aplikację mobilną IKO. Co ciekawe, w nowym roku szkolnym PKO Bank Polski zaproponuje też uczniom szkół ponadpodstawowych specjalny program edukacji finansowej m.in. wykorzystujący gogle VR do nauki zasad cyberbezpieczeństwa.

PKO Junior. 10 lat oferty dla najmłodszych i nowa wersja aplikacji

A co nowego pojawia się w odświeżonej aplikacji PKO Junior? Przede wszystkim ma ułatwić logowania i nawigację po ekranie głównym - głównie dzięki nowemu, bardziej czytelnemu interfejsowi. Młody użytkownik może logować się PIN-em oraz biometrią, czyli odciskiem palca lub identyfikacją twarzy. Aplikacja oferuje nawigację zgodną z obecnymi standardami technologii mobilnych, Dzięki temu dziecko może łatwiej i bardziej intuicyjnie się po niej poruszać np. wyszukiwanie funkcji jest teraz w zasięgu kciuka - w menu na dole ekranu. Nowa aplikacja jest tworzona w technologii Flutter, dzięki czemu wszelkie udogodnienia i zmiany będą wprowadzone szybciej i równolegle na obu głównych platformach mobilnych Android i iOS.

W skład oferty PKO Junior wchodzą: