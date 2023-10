Najdroższy Apple Watch w historii jest już… przestarzały

Apple Watch, który kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów, dziś się już do niczego nie nadaje. O co chodzi?

Apple Watch Series 0 jest już „przestarzały”

Jak podaje MacRumors, firma z Cupertino oficjalnie uznała Apple Watch Series 0 za przestarzałą. Pierwsza linia inteligentnych zegarków od Apple zadebiutowała w 2015 roku, a w jej skład wchodziły takie smartwatche jak Apple Watch, Apple Watch Sport i wykonany z 18-karatowego złota Apple Watch Edition.

Pierwsze dwa zegarki były dostępne w regularnych jak na tego typu produkty pieniądzach, jednak za złotego Apple Watcha Edition trzeba było zapłacić grubo ponad 10 tysięcy dolarów — nawet 17 tysięcy USD, czyli blisko 75 tysięcy złotych. I nagle okazuje się, że 4,5 tysiąca złotych za Apple Watcha Ultra 2 to wcale nie jest tak dużo.

Co to oznacza dla posiadaczy pierwszego Apple Watcha?

Jeśli Apple uznało Series 0 za sprzęty przestarzałe, to przekłada się to na to, że sklepy Apple czy autoryzowani dostawcy usług firmy z Kalifornii nie będą już oferować części, zamienników ani żadnego innego rodzaju usług dla tych urządzeń. To po prostu koniec Apple Watch Series 0, a jeśli dalej nosicie ten zegarek na swoim nadgarstku (nawet w wersji złotej), to najwyższa pora na wymianę.

Informacja pojawia się pięć lat po tym, jak Apple przestało wypuszczać aktualizacje systemowe dla Series 0. Firma nigdy oficjalnie nie podzieliła się wynikami sprzedażowymi tych zegarków, jednak warto mieć na uwadze, że sprzedaż złotych inteligentnych zegarków zakończyła się zaledwie rok po jego premierze. Kto by się spodziewał, że Apple Watch za ponad 70 tysięcy PLN nie będzie cieszył się powodzeniem? Następnie Apple w swoich zegarkach zastąpiło złoto ceramiką, zachowując nazwę Apple Watch Edition, jednak ze zdecydowanie bardziej akceptowalną ceną 1299 dolarów. Wraz z linią Apple Watch Series 6 firma zdecydowała się odejść i od ceramiki, a zegarki mają od tamtej pory obudowy z aluminium, stali nierdzewnej i tytanu.

Źródło: MacRumors