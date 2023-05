Udało mi się połączyć iPhone z Windows 11. Nie obyło się bez zaklęć

Więcej o samej idei i wymaganiach udostępnienia iPhone w aplikacji Łącze z telefonem, dostępnej do tej pory tylko dla użytkowników telefonów z Androidem, przeczytacie na blogu Microsoft.

Łączenie iPhone z Windows 11

W pierwszej kolejności musimy pobrać aplikację mobilną Łącze do Windows ze sklepu App Store, służy ona tylko do sparowania komputera z iPhone, nie ma żadnych funkcji czy ustawień. W dalszym kroku musimy zaktualizować aplikację Łącze z telefonem w sklepie Microsoft Store na komputerze.



Jak już mamy aktualne te niezbędne do połączenia aplikacje na iPhone i Windows 11, uruchamiamy Łącze z telefonem na komputerze i wybieramy połączenie z iPhone.



Teraz musimy zeskanować kod QR wyświetlony w aplikacji na komputerze, odpowiednią opcją skanowania w aplikacji na iPhone.



Jak się pewnie domyślacie, nic to nie dało, iPhone próbował bezskutecznie połączyć się z komputerem - proces ten powtórzyłem kilkukrotnie, łącznie z restartem obu urządzeń. W tym czasie nie pojawiał się żaden komunikat i nie wyskoczył żaden błąd. Wówczas wpadłem na to, by pousuwać z ustawień bluetooth na komputerze i iPhone wcześniejsze połączenie tych urządzeń ze sobą.



To pomogło i wyskoczył powyższy komunikat, w swoich działaniach zapomniałem o jakże ważnych czynnościach z punktu 3 i 4. Wyłączenie i ponowne włączenie bluetooth na obu urządzeniach pomogło i parowanie zakończyło się sukcesem.



Pozostało już tylko w ustawieniach bluetooth na iPhone włączyć dostęp do powiadomień i kontaktów - wymagane, by móc później wysyłać wiadomości iMessage czy SMS.

Dostępne funkcje w aplikacji Łącze z iPhone na Windows

Odbieranie powiadomień z iPhone na Windows 11

Zaczynamy od powiadomień, bo ta opcja jest w pełni dostępna. Od razu zostaną pobrane wszystkie aktualnie wyświetlane powiadomienia na iPhone, możemy je przeglądać i wyczyścić - działa to w dwie strony, znikają też z iPhone.



Odbieranie i wykonywanie połączeń z iPhone na Windows 11

Wszystkie ostatnie połącznia z iPhone pobierają się od razu na komputer. Z poziomu aplikacji Łącze na telefonie na komputerze można wykonywać połączenia z dowolnym numerem - niezależnie czy jest na liście kontaktów w telefonie, czy też jest to nowy numer.



Gorzej to wygląda w przypadku odbierania połączeń, aby rozmawiać z poziomu komputera z osobą, która dzwoni do nas, musimy najpierw odebrać połączenie na iPhone, po czym pojawia się okienko z rozmową na komputerze i w nim przełączamy dopiero rozmowę z telefonu na komputer. Później wszystko działa jak należy, bardzo dobrze słychać głos zarówno dzwoniącego jak i nasz.

Odbieranie i wysyłanie wiadomości iMessage/SMS z iPhone na Windows 11

Aplikacja na komputerze nie ma dostępu do historii rozmów na telefonie, nie pobierają się też ostatnie wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że aplikacja rozpoznaje czy komunikujemy się przez iMessage czy wiadomości SMS.

Jednak aby na komputerze móc rozmawiać w ten sposób, musimy zainicjować konwersację i od początku do końca przeprowadzić ją na komputerze. W przypadku, gdy w międzyczasie odpowiemy na jedną z wiadomości na iPhone - nie pojawi się ten wątek na komputerze (na iPhone widać całą konwersację). Nie można też zainicjować rozmowy z numerem, który nie jest na naszej liście kontaktów.



To wszystko, jak na razie to jedyne funkcjonalności dostępne w aplikacji Łącze z telefonem iPhone na Windows 11. Z komunikatów w aplikacji wynika, iż w najbliższym czasie dodana zostanie funkcja odbierania nowych, inicjujących rozmowę wiadomości SMS/iMessage na komputerze (nie ma tu znaczenia, czy to nieznany numer czy znajdujący się już na liście kontaktów).