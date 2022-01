iOS 15.3, który został udostępniony w tym tygodniu nie wprowadza żadnych poważnych zmian. Aktualizacja skupia się przede wszystkim na rozwiązaniu niektórych problemów z optymalizacją i poprawia kwestie bezpieczeństwa. Na nieco więcej nowości przyjdzie nam poczekać do wydania iOS 15.4. System trafił właśnie do deweloperów w pierwszej wersji beta i już zawiera sporo ciekawych rozwiązań, które nie były wcześniej dostępne - a były zapowiadane już podczas zeszłorocznego WWDC.

Face ID w masce? Bez Apple Watch, ale z ograniczeniami

Jedną z najważniejszych, z punktu widzenia panujących na świecie obostrzeń, zmian w iOS 15.4 jest wprowadzenie ułatwień w odblokowywaniu telefonu przy użyciu Face ID. Nie da się ukryć, że pandemia i noszenie maseczek nie ułatwiają sprawy. iPhone z Face ID nie radzi sobie z poprawnym rozpoznaniem zasłoniętej do połowy twarzy. W zeszłym roku Apple udostępniło funkcję "Odblokowuj, używając Apple Watch" tworzącą bezpieczne połączenie miedzy telefonem i zegarkiem. Pozwala ona na odblokowanie iPhone'a gdy maseczka (lub inne akcesorium) uniemożliwi rozpoznanie twarzy. Rozwiązanie działa, jednak wymaga dodatkowego urządzenia.

W iOS 15.4 nie będzie potrzebny do tego Apple Watch. W ustawieniach Face ID pojawia się możliwość włączenia opcji "Użyj Face ID w masce". Apple informuje, że w takim przypadku Face ID będzie rozpoznawało nas na podstawie skanu okolicy oczu, choć oczywiście zachęca do pełnego skanu twarzy, by zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa i precyzji. Niestety, nie każdy posiadacz iPhone'a z Face ID będzie mógł skorzystać z tej funkcji. Apple zdecydowało, że odblokowanie telefonu w masce na twarzy zarezerowane będzie wyłącznie dla iPhone'a 12 i nowszych.

Właściciele iPhonów 11 i iPhonów X będą czuli się wykluczeni - jednak na przestrzeni ostatnich lat podzespoły związane z Face ID i bezpieczeństwem telefonu się zmieniły i najwyraźniej nie udało się wprowadzić tej funkcji na wszystkich urządzeniach. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to wersji beta systemu. Niewykluczone, że pełna jego wersja, która pojawi się za kilka tygodniu, może wspierać także starsze modele.

iOS 15.4. Co nowego?

A co jeszcze ciekawego pojawi się w iOS 15.4? To m.in. uniwersalna kontrola w iPadOS 15.4. Pozwala ona na połączenie iPada z komputerem Mac i współdzielenie klawiatury oraz kursora z Maca na iPadzie. Umożliwia też przeciąganie treści z jednego urządzenia na drugie. Funkcja ta zapowiadana była przy okazji prezentacji iOS 15 w zeszłym roku. iOS 15.4 to także możliwość dodawania europejskich certyfikatów szczepień przeciwko COVID-19 do aplikacji Zdrowie i Portfela. Udostępniona w zeszłym roku funkcja pozwala do tej pory na wyświetlanie informacji o szczepieniu wyłącznie użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych. Aktualizacja systemu pozwoli zeskanować kod QR certyfikatu i dodanie go do iPhone'a.

iOS/iPadOS 15.4 to także ponad 30 nowych emoji, widżet dla karty Apple Card, notatki dla haseł w Pęku kluczy. System wprowadza łatwiejsze logowanie do stron wykorzystujących technologię passkey i lepsze wsparcie dla kontrolera PlayStation DualShock. W pierwszej wersji testowej zabrakło jednak rozwiązań, które z iPhone'a mogą zrobić terminal płatniczy.

Przed nami kilka tygodni testów. iOS/iPadOS 15.4 w pełnej, stabilnej wersji trafi do wszystkich użytkowników w najbliższych miesiącach. Prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia.