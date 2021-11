iOS 15.2 przyniesie zmianę którą doceni rodzina użytkownika iPhona po jego śmierci

Wirtualne i realne światy non-stop nie są już oddzielnymi bytami. Zamiast notatników, książek adresowych i albumów ze zdjęciami na półkach — zostawiamy po sobie dziesiątki cyfrowych danych, do których dostęp w razie naszego odejścia może być co najmniej utrudniony. Apple doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w nadchodzącym iOS 15.2 wprowadza Opiekunów Konta (ang. Legacy Contacts), które po naszej śmierci zyskają dostęp do wybranych danych z powiązanych z naszym Apple ID.

Opiekunowie konta w iOS 15.2 zadbają o spadek cyfrowy w ekosystemie Apple

Pierwszy raz o opiekunach konta usłyszeliśmy wiosną na konferencji WWDC. Niestety, opcja ta nie trafiła na starcie do nowego systemu Apple, przyszło nam na nią poczekać nieco dłużej, ale ma trafić do użytkowników już w najbliższej przyszłości. Testerzy iOS 15.2 mają już dostęp do funkcji i opowiedzieli co nieco na temat tego, jak w praktyce działają Opiekunowie Konta. Przede wszystkim: wyznaczmy ich w ustawieniach konta w zakładce "Hasło i ochrona" — tam też możemy podejrzeć kto nas wyznaczył na swoich opiekunów.

W razie odejścia użytkowników, Opiekunowie Konta będą mogli otrzymać dostęp do całego pakietu danych z urządzenia. Jakich? Wśród udostępnianych w ten sposób treści znajdą się: biblioteka zdjęć, wiadomości, notatki, pliki, kontakty, kalendarz, pobrane aplikacje, kopie zapasowe urządzenia oraz informacje zapisane w chmurze iCloud. Z co bardziej wrażliwych danych - nie ma opcji dostępu wyłącznie do Pęku Kluczy, czyli wszystkich haseł zapisanych w chmurze iCloud.

Jedno kliknięcie nie wystarczy. Opiekunowie przed dostępem do wszystkich tych danych muszą skontaktować się z Apple

Apple tak to sobie obmyśliło, aby dostęp do konta osoby która umarła było możliwie jak najbardziej bezpieczne. Dlatego nie wystarczy być wyznaczonym na opiekuna konta - po drodze trzeba będzie się jeszcze skontaktować z Apple, podać klucz dostępu, a także przedstawić kopię świadectwa śmierci.

