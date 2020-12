iOS 14 na ponad 4/5 nowszych iPhone’ów

Na przestrzeni trzech miesięcy od premiery iOS 14 trafił na 81% urządzeń zaprezentowanych w ciągu ostatnich czterech lat. Apple odnosi się więc do nowszych modeli, które są w miarę nadal dostępne w sprzedaży w sklepach (choć nie w Apple Store) i które mogą spodziewać się jeszcze przez pewien czas nowych wersji iOS-a. To naprawdę niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że na temat iOS 14 nie krążyło tylko pozytywne opinii. Czyżby użytkownicy byli zaintrygowani wizualnymi nowościami, jak na przykład widżety?

Ile iPhone z iOS 14.2 wytrzymuje na jednym ładowaniu? Wychodzi, że… godzinę

Jak wiemy firma, nadal aktualizuje nawet tak stare modele, jak iPhone 6s czy iPhone SE (1. generacji), które debiutowały w 2015 roku, ale iOS 14 to najprawdopodobniej ostatnia aktualizacja, jaką otrzymały. Nie mniej, okres wsparcia jest imponujący i w tej chwili wśród wszystkich kompatybilnych z iOS 14 smartfonach popularność systemu wynosi 72%. Aż 18 % urządzeń pozostawiono na iOS 13, a pozostałe 10% pracuje pod kontrolą wcześniejszej wersji systemu. Prawdopodobnie za jakiś czas udział iOS 14 wzrośnie, zupełnie tak samo, jak było to przy poprzednich wydaniach.

iPadOS 14 nie radzi sobie aż tak dobrze

Mniej optymistycznie za to wyglądają liczby związane z iPadOS 14, który to przecież jest sporym krokiem naprzód pod wieloma względami. Liczba wspieranych modeli jest całkiem pokaźna, bo kompatybilne są wszystkie iPady, które otrzymały iOS 13, ale w kontekście wydanych w ciągu czterech lat tabletów iPadOS 14 zainstalowano na 75% urządzeń. W przypadku wszystkich wspieranych iPadów sytuacja jest mniej optymistyczna, bo tutaj wskaźnik wynosi 61%. Aż 21% użytkowników pozostawiło na swoich iPadach poprzednią wersję iPadOS 13, a 18% jeszcze wcześniejsze (czyli od iPadOS 12 w dół).

Wizja iOS 15 – system dużo by zyskał na takich rozwiązaniach!

Przekroczono co prawda połowę, ale trzeba przyznać, że takie statystyki nie robią już tak gigantycznego wrażenia. Z czego wynika niechęć użytkowników do iPadOS 14? Część osób na pewno nie jest świadoma uaktualnienia, natomiast jeśli miałbym wskazać jeden czynnik, które wpływa na brak decyzji o instalacji nowej wersji systemu, to na pewno są to obawy przed spadkiem wydajności urządzenia. Apple robi, co może by poprawić te statystyki – każdy użytkownik zna częstotliwość, z jaką wyskakują komunikaty o dostępnej aktualizacji oraz automatyczną instalację w nocy – co w dłuższej perspektywie czasu przynosi zamierzone efekty.