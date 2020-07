Sprawdź nowości już dzisiaj! Publiczne bety iOS 14 i iPadOS 14 dostępne!

Należy pamiętać, że choć nie są to aż tak wstępne wersje systemu, jak deweloperskie wydania, to błędów i niedociągnięć w publicznych betach iOS-a i iPadOS-a może być całkiem sporo. Jeśli cokolwiek nie będzie działało zgodnie z oczekiwaniami, najlepszym rozwiązaniem jest to zgłosić, by inżynierowie Apple byli świadomi istnienia problemu. Jeżeli polegacie na co dzień na urządzeniu, na którym planujecie zainstalować wersję beta systemu, musicie liczyć się z tym, że może ono odmówić posłuszeństwa – systemowe funkcje lub aplikacje, a w szczególności aplikacje firm trzecich, które nie zostały przygotowane z myślą o iOS 13/iPadOS 14 mogą sprawiać problemy i działać niewłaściwie.

Czytaj też: iPadOS 14 już oficjalnie: co nowego?

Jeśli dysponujecie dodatkowym urządzeniem lub nie boicie się zaryzykować, to poniżej znajdziecie krótki poradnik, w jaki sposób zainstalować publiczną betę iOS 14 i iPadOS 14 na Waszym iPhonie/iPadzie.

Jak zainstalować (publiczną) wersję beta iOS 14 i iPadOS 14

Jeśli nie korzystaliście do tej pory z programu niejawnych testów systemów Apple, to musicie dołączyć do grona testerów na stronie Apple: beta.apple.com/sp/betaprogram. Odwiedzamy ją z poziomu przeglądarki Safari, logujemy się na konto z użyciem Apple ID. Następnym krokiem jest pobranie profilu bety i jego instalacja na urządzeniu. Dopiero po restarcie urządzenia będzie ono rozpoznawalne jako uczestnik testów, dlatego po ponownym uruchomieniu odwiedzamy ustawienia i przechodzimy do sekcji z aktualizacjami. Nowa wersja systemu zostanie pobrana i zainstalowana.