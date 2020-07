Wszystkie nowości w iOS 14 beta 2 – trochę się tego uzbierało

Wszystkie nowości zmierzające do (zarówno mobilnych jak i stacjonarnych) systemów zawsze wywołują sporo emocji — nic w tym dziwnego. W końcu to oprogramowanie do którego sięgamy na co dzień — czy to korzystając ze smartfona czy komputera, w zależności o którym mowa. iOS jest dość… konserwatywny w kwestii zmian, jakie są tam serwowane. To wciąż dość uparcie zamknięty ekosystem, w którym instalacja programów spoza App Store’a co prawda jest możliwa, ale jest też dość kłopotliwa — i nie taka oczywista. Dlatego nawet te kosmetyczne zmiany wzbudzają tam wiele emocji — coś, co na Androidzie często załatwia się jedną dodatkową apką, na iOS użytkownicy potrafią prosić latami. iOS 14 z punktu widzenia kosmetycznego to przede wszystkim widżety na głównym ekranie i szuflada z aplikacjami. Ale zmian które nadchodzą jest od groma — i świetnie podsumowuje je materiał ekipy 9to5 Mac, który kolejno omawia wszystkie zmiany w iOS 14 beta 2.

iOS 14 beta 2 – oto nowe funkcje i zmiany zmierzające do nowego systemu Apple!

Z najciekawszych nowości niewątpliwie warto wymienić nowe opcje związane z trybem obraz-w-obrazie, który doczekał się nowego rozmiaru okienka ukrytego pod gestem dwukrotnego stuknięcia. To jedno z usprawnień wprowadzonych od ostatniej bety, gdzie jedynymi opcjami przełączania się było malutkie okienko, albo pełny widok. Ponadto widżet aplikacji Pliki pozwala na wygodny dostęp do ostatnio używanych dokumentów — a sam dodatek doczekał się zarówno większego jak i mniejszego wariantu wielkości. Biblioteka Aplikacji jest nowością która wprowadzi niemało zamieszania — wiem to od pierwszej zapowiedzi, bo iPhone nigdy takowej nie posiadał i dla wielu to będzie szok. Dlatego fajnie że Apple udoskonala nazewnictwo z nią związane — teraz przy usuwaniu z ekranu głównego zamiast tekstu „Dodaj do Biblioteki” czekać będzie napis „Usuń z Ekranu Głównego” — dużo trafniej i użytkownicy którzy nie śledzą na bieżąco wszystkich systemowych nowości może nie będą aż tak bardzo zaskoczeni tym, co na jesienną premierę przygotowuje gigant z Cupertino. Fajnymi usprawnieniami jest też haptyka przy obsłudze muzyki — to niby kolejna drobnostka, ale w wielu innych aplikacjach sprawdza się znakomicie, wierzę zatem że i tu będzie fajnym dodatkiem.

Więcej na temat nowości w systemie dowiecie się z powyższego wideo, a kompletna lista zmian dla iOS 14 beta wygląda naprawdę imponująco. I choć juz teraz wiadomo że to jeszcze nie wszystkie udoskonalenia i od finalnej wersji dzieli nas jeszcze sporo poprawek i potencjalnych usprawnień, wygląda to naprawdę fajnie. I już nie mogę się doczekać nadchodzących udoskonaleń dla iOS 14, które może i dla większości nie przewrócą systemu do góry nogami, ale wyglądają naprawdę interesująco. Choć nie na tyle, bym decydował się na wcześniejszą instalację wersji testowej — smartfon to po części narzędzie mojej pracy, więc nie ryzykuję z próbnymi wersjami systemu…

