Gdy myślę o serialach o inwazjach obcych to do głowy przychodzą mi takie tytuł jak "Fallen Sky", "Inwazja" oraz "Wojna światów". Ta ostatnie to europejska koprodukcja, która wypada zaskakująco dobrze, ale nie zauważyłem, by powstało wokół niej liczne grono fanów, co prawdopodobnie wynika przede wszystkim z trudnego dostępu do serialu, gdyż przede wszystkim emitowany jest w telewizji. "Inwazja" z 2005 była typową produkcją telewizyjną z dość ograniczonym budżetem, ale świetnym klimatem i wciągającą fabułą.

Niestety, dość szybko został opuszczony przez stację i nie doczekaliśmy się sensownych kontynuacji. Najdłużej trwającym serialem był chyba "Falling Skies", który z opóźnieniem dotarł do Polski (gdy jego popularność przygasała), ale pamiętam, że na przestrzeni trzech może czterech sezonów bawiłem się całkiem nieźle. Oczywiście należało się pogodzić z niektórymi typowymi dla seriali z tamtego okresu (wystartował w 2011), a końcówka była dla większości widzów rozczarowująca.

Inwazja - nowy serial Apple zainspirowany Wojną światów

Nie wiemy, jaki dokładnie plan ma Apple na "Inwazję", ale biorąc pod uwagę zaangażowanie firmy w tworzenie kontynuacji dla większości swoich produkcji, prawdopodobnie i tutaj jest szansa na sprawiedliwe otwarcie, rozwinięcie i zakończenie historii. Za projekt odpowiada Simon Kinberg, który nakręcił m. in. "Sherlocka Holmesa" oraz "Mr. & Mrs. Smith". Jak poradzi sobie z tematyką sci-fi? Wiemy, że akcja będzie pokazywana na wielu kontynentach, a w obsadzie znaleźli się Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar orazc Shioli Kutsuna.

Odpowiedni budżet to jednak oczywiście nie wszystko, co zdecyduje o powodzeniu serialu, bo poprzeczka - po wielu latach seriali i filmów o tej tematyce - jest zawieszona dość wysoko. Jeśli fabuła i postacie nie będą nas intrygować, to nawet najlepsze efekty specjalne nie zatrzymają widzów przed ekranami. Przekonali się o tym wcześniej już inni twórcy, bo tematyka sci-fi jest dość często eksplorowana w ostatnich latach, ale naprawdę trafione projekty można policzyć na palcach jednej dłoni.

Zwiastun seriali sci-fi Inwazja - data premiery

Muszę przyznać, że po obejrzeniu zwiastunu mój apetyt na seans jest jeszcze większy, bo odnoszę wrażenie, że mamy za sobą czasy, gdy taka tematyka była zbyt kosztowna i zbyt obszerna, by pokazywać ją na małym ekranie. Wspomniane na wstępie oraz wiele innych produkcji cierpiało głównie z tego powodu, natomiast zapowiedź "Inwazji" może się podobać chyba pod każdym względem realizacyjnym. Wartością dodaną będzie też na pewno część akcji przeniesionej w kosmos, gdzie zazwyczaj seriale nie gościły... oczywiście z powodów finansowych.

Premiera "Inwazji" zaplanowana jest na 22 października. Tego dnia na Apple TV+ pojawią się trzy odcinki, a kolejne będą ukazywać się co tydzień.