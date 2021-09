Jak wyglądałby przyjaźń człowieka z robotem i psem? Taka trójka jest grupą bohaterów filmu "Finch", w którym tytułową rolę gra Tom Hanks. Jest on jedynym ocalałbym bo katastroficznym wydarzeniu, jakie dotknęło Ziemię. Rozbłysk słoneczny spowodował, że nasza planeta stała się pustkowiem, na którym nie można hodować jedzenia. Po cywilizacji nie ma śladu, ale Finch przetrwał w podziemnym bunkrze, gdzie żyje od 10 lat. Tam zbudował własny świat.

Finch - nowy film sci-fi z Tomem Hanksem

Finch zbudował robota (którego zagrał Caleb Landry Jones), by czuwał nad Goodyearem (pies Fincha), kiedy dopadnie go starość. Gdy trio wyrusza w niebezpieczną podróż na wyludniony amerykański zachód, Finch stara się pokazać swojemu dziełu, które nazywa siebie Jeffem, co to znaczy być żywym. Ich podróż jest pełna wyzwań i humoru, ponieważ Finchowi jest trudno nakłonić Jeffa i Goodyear'a do dogadania się. Nie jest też łatwo wyjaśnić mu, jak będzie musiał radzić sobie z niebezpieczeństwami nowego świata.

Zwiastun filmu Finch - kiedy premiera na Apple TV+?

Za kamerą stanął Miguel Sapochnik, a w gronie scenarzystów i producentów znaleźli się Craig Luck, Ivor Powell i Kevin Misher. Premiera filmu nie odbędzie się jednak w kinach, a na Apple TV+ już 5 listopada. Platforma pokazała pierwszy zwiastun, który obiecuje naprawdę świetne widowisko pod względem wizualnym - co można stwierdzić już teraz. Warto dodać, że nie jest to pierwszy film z Tomem Hanksem, który zawitał na Apple TV+ w pierwszej kolejności, bo "Greyhound" ominął kina.