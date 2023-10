PKP rozpoczyna współpracę z Jakdojade. Bilety na pociągi w aplikacji

Bilety PKP w aplikacji Jakdojade!

PKP Intercity od jakiegoś czasu rozszerza sieć zewnętrznych partnerów sprzedaży internetowej, a dziś się dowiedzieliśmy, że wkrótce do tego grona dołączy aplikacja Jakdojade. Obie spółki podpisały umowę na wdrożenie nowej funkcjonalności, która bez dwóch zdań ułatwi życie wielu podróżującym. Rozszerzenie współpracy o możliwość zakupu bezpośrednio w aplikacji Jakdojade to spore ułatwienie dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby korzystające z Jakdojade mogą kupić i trzymać swoje bilety w jednym miejscu.

PKP Intercity przyznało, że współpraca z zewnętrznymi partnerami okazała się hitem wśród podróżnych, a spółka sprzedała w tych kanałach już ponad 6 milionów biletów. Dziś narodowy przewoźnik rozszerzył współpracę z Jakdojade — co poskutkuje tym, że w najbliższych miesiącach możliwy będzie zakup biletów bezpośrednio w aplikacji. Do tej pory w obu platformach Jakdojade (na stronie jak i w aplikacji), po wyszukaniu połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity dostępny był przycisk „Kup bilet”, który bezpośrednio przekierowywał do strony przewoźnika. Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity, komentuje:

Kontynuujemy strategię przybliżania kolei do naszych klientów. Chcemy, żeby zakup biletu na pociąg był łatwy, szybki i wygodny. W strategię PKP Intercity wpisany jest rozwój, dlatego likwidujemy wszelkie bariery w korzystaniu z naszych usług. Bardzo się cieszę, że do sieci sprzedaży dołącza Jakdojade. To duża korzyść dla naszych pasażerów.

Jakdojade nie jest pierwszą firmą, z którą współpracuje PKP

Rozpoczęcie współpracy z firmą Jakdojade jest kontynuacją działań, jakie przewoźnik podjął we wrześniu 2021 roku wraz z wprowadzeniem ujednoliconych warunków handlowych (UWH). Od tego czasu spółka nawiązała współpracę z największymi serwisami sprzedającymi bilety, takimi jak mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash czy KOLEO. W sierpniu bieżącego roku do tego grona dołączyły platformy Infobus oraz eTravel, które docelowo ułatwią zakup biletów podróżnym zza granicy oraz pasażerom jadącym w delegację, a teraz do tego grona dołącza Jakdojade. Co sądzicie o tej nowości?

Źródło: PKP Intercity