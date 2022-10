W metaverse jest już niemal wszystko - łącznie z policją

Do metaverse wchodziły już marki odzieżowe, restauracje czy nawet banki (w tym między innymi PKO BP). Teraz jednak w wirtualnym wszechświecie pojawiła się nawet policja - i ręka sprawiedliwości dosięgnie nas nawet w Web3.

INTERPOL podczas niezapowiedzianego spotkania oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze w historii metaverse, które powstało w celu poprawienia komunikacji między organami ścigania na całym świecie.

Źródło: Depositphotos

Czy INTERPOL stworzył coś genialnego? Ciężko powiedzieć

Jak możemy przeczytać w oficjalnym ogłoszeniu, INTERPOL Metaverse umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zwiedzanie wirtualnej siedziby Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w Lyonie we Francji bez żadnych granic geograficznych czy fizycznych, interakcję z innymi funkcjonariuszami za pośrednictwem ich awatarów, a nawet uczestnictwo w kursach szkoleniowych z zakresu dochodzeń kryminalistycznych i innych możliwości policyjnych. Dostaliśmy również informację, że za INTERPOL Metaverse odpowiada INTERPOL Secure Cloud, co ma zapewniać neutralność tego metawersum.

INTERPOL głęboko wierzy, że takie rozwiązanie znacznie ułatwi wszelkie szkolenia. Do wszystkiego oczywiście wystarczy wyłącznie headset VR - i w oficjalnym ogłoszeniu możemy przeczytać, że wszelkie szkolenia prowadzone w metaverse są równie skuteczne, co w prawdziwym życiu - ile w tym jest prawdy, ciężko stwierdzić. Różnica jest taka, że w tym przypadku nie ma znaczenia gdzie się znajdujemy, co w teorii jest wielkim plusem.

Źródło: Depositphotos

Wejście policji do metaverse to ważny krok w rozwoju Web3?

Oficjalne stanowisko INTERPOLU mówi również o tym, że jest to istotna kwestia nie tylko ze względu na graczy - i organizacja powołuje się na dane firmy badawczej Gartner, według której do 2026 roku co czwarta osoba będzie spędzać w metaverse co najmniej godzinę dziennie na pracę, naukę, zakupy i spotkania towarzyskie.

Zuckerberg byłby dumny, jednak czy te spekulacje znajdą pokrycie w rzeczywistości? Czas pokaże - na ten moment muszę jednak przyznać, że optymizm, jaki przejawia INTERPOL względem metawersum, jest dla mnie lekkim zaskoczeniem.

Źródło: INTERPOL

Stock Image from Depositphotos