Plus rozszerza dostęp do światłowodów o infrastrukturę Vectry

Plus poinformował właśnie o rozszerzeniu dostępu do internetu stacjonarnego dla swoich klientów o infrastrukturę Grupy Vectra, co istotnie zwiększa jego zasięg, bo aż o kilka milionów osób.

Dzięki podpisanej umowie z Grupą Vectra, z miejsca dostęp do oferty internetowej Plusa zyskało aż 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce w 350 miejscowościach, w każdym z województw.

Nowe lokalizacje obejmują takie miasta jak Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz czy Radom i Gorzów Wielkopolski, a przekładając to na liczby osób - 1,5 mln gospodarstw domowych, oznacza poszerzenie zasięgu internetu stacjonarnego Plusa o 3,4 miliona osób.

Łącznie więc internet stacjonarny dociera już do aż 20 milionów mieszkańców Polski, z czego ponad 14 milionów ma dostęp do łącz światłowodowych.

Dzięki poszerzeniu zasięgu, jeszcze większe grono użytkowników zyskuje możliwość łączenia usług od Plusa i Polsat Box w konfiguracji dostosowanej do potrzeb. Dla klientów zainteresowanych najlepszą rozrywką i sportem oraz tych, którzy chcą mieć pełną ofertę – doskonale sprawdzi się internet stacjonarny od Plusa wraz z telewizją od Polsat Box i usługą All In Streaming, dającą dostęp do Disney+, HBO MAX oraz Polsat Box Go Plus.

O szczegółach tej oferty, informowaliśmy Was już w zeszłym tygodniu - Masz HBO w Plusie? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Dla przypomnienia, Plus jako pierwszy operator w Polsce zdradził szczegóły dostępu do nowego pakietu Max od HBO, który startuje w naszym kraju 11 czerwca. Klienci Plusa, korzystający z aktualnej wersji HBO Max, uzyskają dostęp w tej samej cenie do pakietu Max w wersji Premium na całą umowę.

W standardowej wersji ma on kosztować od 50 zł do 60 zł, a więc to cena całego pakietu All In Streaming w Plusie, gdzie dodatkowo mamy Disney+ oraz Polsat Box Go Plus i do tego za darmo przez pół roku.

Źródło: Plus.

Stock Image from Depositphotos.