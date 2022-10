Światłowody Play zawitały w kolejnych miejscach w Polsce. Z dostępu do szerokopasmowego internetu skorzystać będzie mogło ok. 2 mln gospodarstw domowych.

W połowie maja tego roku informowaliśmy Was o nawiązaniu współpracy między Play a firmą NEXERA. Dzięki temu ze światłowodowego dostępu do internetu mogą skorzystać mieszkańcy terenów województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Dziś operator poinformował o jeszcze dalszych pracach, które pozwolą ponad 2 mln gospodarstw domowych uzyskać szybką sieć.

Internet światłowodowy od Play w kolejnych miejscach. Z dostępu skorzysta ponad 2 mln gospodarstw domowych w całej Polsce

Poszerzenie zasięgu umożliwiają umowy P4, operatora sieci Play, na wykorzystanie infrastruktury światłowodowej budowanej przez operatora hurtowego Światłowód Inwestycje oraz Orange Polska w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach umowy ze Światłowód Inwestycje, zasięg usług Play zwiększy się o 1,3 miliona punktów adresowych do końca 2022 roku, a do 2025 roku zwiększy się do 2,4 mln. W ramach umowy z Orange Polska, usługi Play dotrą łącznie do prawie miliona gospodarstw domowych.

W Play naszym priorytetem jest oferowanie klientom najkorzystniejszego dostępu do internetu światłowodowego, usług mobilnych i cyfrowej rozrywki, zapewniając im wolność wyboru i najwyższą jakość. Dlatego konsekwentnie rozwijamy zasięg naszych cyfrowych usług w całej Polsce, by jak najwięcej klientów mogło korzystać z pełni możliwości naszej oferty i korzyści nieograniczonego dostępu do cyfrowego świata

- mówi Mikkel Noesgard, CMO Grupy Play.

Internet światłowodowy w Play dostępny jest w trzech wariantach prędkości:

do 300 Mb/s już od 65 zł miesięcznie

do 600 Mb/s już od 75 zł miesięcznie

do 1 Gb/s już od 95 zł miesięcznie

Cena zawiera rabat 10 zł dla klientów Play w wybranych ofertach abonamentowych. Wraz z internetem światłowodowym klienci mogą skorzystać z ofert cyfrowej telewizji PLAY NOW TV z ponad 130 kanałami w najwyższej jakości i możliwością korzystania z serwisów streamingowych oraz usług mobilnych.

Tym razem do oferty przygotowano inny router. Wygodny dostęp do sieci zapewni nowoczesny Kaon AR2140, który klienci otrzymują nieodpłatnie na cały czas trwania umowy. Urządzenie obsługuje standard Wi-Fi 6, co pozwala na podłączenie dużej liczby urządzeń jednocześnie. Zapewnia wysokie prędkości, stabilne połączenie a także prostą konfigurację sieci domowej.

