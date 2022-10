Tak więc jeśli macie zarejestrowaną JDG, warto przyjrzeć się ofertom biznesowym i skorzystać z nich w swoim domu. Oczywiście to będą propozycje dla osób, które w swojej lokalizacji nie mają jeszcze opcji podłączenia się pod internet stacjonarny i internet mobilny jest jedyną opcją na korzystanie z dostępu do sieci.

Sprawdzamy oferty z limitem transferu na pełnej prędkości na poziomie minimum 500 GB w miesiącu. Wszystkie ceny podajemy bez VAT-u w ofertach bez urządzenia. Jeśli nie ma takiej opcji, pod uwagę bierzemy najtańsze urządzenie w ofercie. Wszyscy operatorzy oferują firmom na swoich stronach umowy na 24 miesiące, wyjątkiem jest Orange, który za umowę bez zobowiązania dolicza 10 zł do każdego planu.

Internet mobilny dla firm w Orange

Przeglądając ofertę na internet mobilny dla firm, trafiłem od razu na niespodziankę. Orange jako jedyny operator z „wielkiej czwórki” nie udostępnia jeszcze dostępu do swojego 5G klientom indywidualnym, za to dla firm takowy dostępny jest w dwóch planach.

Za najtańszy plan bez 5G zapłacimy miesięcznie 55 zł, zawiera on limit transferu danych w miesiącu na poziomie 500 GB. Za dostęp do 5G przy takim samym limicie musimy dopłacić 15 zł miesięcznie, a za dwa razy większy limit transferu danych w 5G - 75 zł.

Internet mobilny dla firm w Play

W ofercie dla firm w Play możemy liczyć na nieco tańsze pakiety dostępu do internetu mobilnego.

W przypadku limitu transferu danych 500 GB, miesięcznie zapłacimy 10 zł mniej - 60,98 zł, a limit transferu danych na poziomie 1000 GB to koszt 121,95 zł, czyli również mniej więcej 10 zł taniej niż w Orange. Oba abonamenty umożliwiają korzystanie z dostępu do sieci 5G Play.

Tu kolejna ciekawostka, jeśli nie zależy Wam na dostępie do 5G, Play w tej samej cenie ma brak limitów w ofercie na internet mobilny dla klientów indywidualnych - więcej o tym w tym tekście.

Internet mobilny dla firm w Plus

W ofercie na internet mobilny w Plusie zapłacimy drożej za pakiety z dużymi limitami, ale jednocześnie są one wyższe niż w Orange i Play.

Za pakiet z limitem 600 GB transferu w miesiącu zapłacimy 95 zł, a za limit 1200 GB 190 zł miesięcznie - to już po uwzględnieniu miesiąca gratis. Skorzystamy tu z dostępu do 5G sieci Plus.

Internet mobilny dla firm w T-Mobile

T-Mobile, podobnie jak w ofercie dla klientów indywidualnych udostępnia już internet mobilny bez limitu transferu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości. Nie znalazłem na ich stronie oferty bez urządzenia, wybrałem więc najtańsze dostępne - wliczyłem do uśrednionej ceny końcowej na miesiąc.

I tak, za nielimitowany pakiet internetu mobilnego z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s zapłacimy miesięcznie 53,40 zł, a więc najtaniej ze wszystkich operatorów. Przy droższym planie z ograniczeniem prędkości do 200 Mb/s, średni miesięczny koszt zamknie się nam w kwocie 64,83 zł miesięcznie - już po uwzględnieniu promocji pół roku za 2 zł i kosztu routera.

