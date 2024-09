Pakiet internet + telefon: czy to się jeszcze opłaca?

W dyskusjach nad wyższością ofert komórkowych bez zobowiązania nad abonamentami na 2 lata u naszych operatorów infrastrukturalnych, obrońcy tych ostatnich często argumentują, iż nadal są one atrakcyjną opcją w ofertach łączonych. Dziś to sprawdzimy.

Wiadomo, że internet stacjonarny w domu i oferta komórkowa w telefonie to niezbędne dziś oferty dla większości osób. Sprawdzimy więc oferty łączone w Orange, Play, Plus i T-Mobile na światłowody z telefonem i porównamy z cenami samych światłowodów i ofert bez zobowiązania w ich submarkach, kupowanych z osobna.

Internet + telefon w Orange

W przypadku Orange od razu zaznaczę, że do porównania weźmiemy submarkę Orange Flex. Nju mobile jest tu bezkonkurencyjne, aczkolwiek mocno ograniczone zasięgowo - światłowody nju nie są dostępne tam gdzie świadczone są usługi Orange Światłowód.

Przez dwa lata od ich udostępnienia, skorzystało z nich zaledwie 10 tys. klientów - tak więc jeśli macie to szczęście i możecie skorzystać ze światłowodów nju w swojej lokalizacji, nie czytajcie dalej - bierzcie je w zestawie z subskrypcją.

Światłowody w Orange z limitem prędkości 300 Mb/s, w zestawie z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych na poziomie 300 GB, kosztują 100 zł miesięcznie (już z wliczoną dzierżawą modemu).

Wykupując z osobna same światłowody i subskrypcję Orange Flex, łącznie zapłacilibyśmy 105 zł miesięcznie i z dużo mniejszym limitem transferu danych w telefonie. Na plus Orange Flex jest darmowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem, w abonamencie Orange kosztuje ona dodatkowo 9 zł, co już czyniłoby ten zestaw mniej atrakcyjnym cenowo.

Internet + telefon w Play

Ofertę Play również rozpoczynamy od krótkiego wprowadzenia. Operator ten nie ma na stronie typowej oferty łączonej jak Orange, ale można ją z osobna skonfigurować. Jak? Oto najlepsza konfiguracja.

Tak to wygląda, jak bierzemy światłowody mając już abonament komórkowy w Play - łącznie zapłacimy 115 zł za światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem transferu danych 150 GB.

Z kolei, gdy najpierw weźmiemy światłowody i później przeniesiemy numer komórkowy do Play od innego operatora do takiego samego abonamentu, zapłacimy za ten sam zestaw 105 zł miesięcznie.

Porównując to z wykupieniem samych światłowodów i z osobna subskrypcji w submarce Virgin Mobile bez zobowiązania, za całość zapłacimy łącznie 85 zł miesięcznie.

Tutaj znowu mamy zagwozdkę z dużo mniejszym limitem transferu danych w Virgin Mobile, przed ostatecznym wyborem pozostaje więc odpowiedzieć sobie na pytanie - czy naprawdę potrzebujemy 150 GB w telefonie, czy wystarczy 20 GB, mając już światłowód w domu?

Internet + telefon w Plus

W ofercie Plusa, również musimy skonfigurować sobie ofertę łączoną. Dla światłowodów z limitem prędkości 300 Mb/s w cenie 19 zł miesięcznie w pierwszym roku umowy i 40 zł w drugim (średnio 29,50 zł), musimy najpierw zakupić abonament komórkowy za minimum 44 zł - aktualnie za 59 zł z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu.

Łącznie więc nasz koszt zamknie się w kwocie 88,50 zł miesięcznie przez całą umowę.

Nieco więcej zapłacimy za wykupienie z osobna światłowodów i oferty bez zobowiązania w submarce Plush za 25 zł (z limitem 40 GB transferu danych) - łącznie będzie to 100 zł.

Internet + telefon w T-Mobile

Został jeszcze T-Mobile, który podobnie jak Orange ma na stronie dedykowane narzędzie do konfiguracji oferty łączonej.

I tak, za światłowody 300 Mb/s i abonament komórkowy bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, zapłacimy średnio 103,75 zł miesięcznie przez całą umowę.

Natomiast, wykupując z osobna ten sam światłowód i subskrypcję bez zobowiązania w submarce Heyah 01 z limitem 20 GB transferu danych, łączny koszt wyniesie nas 84,99 zł.

Tak więc, jak widać powyżej bywa różnie, ale rzeczywiście można znaleźć oferty łączone na internet + telefon, korzystniejsze niż opcja wykupienia samych światłowodów, a do telefonu dobranie sobie oferty bez zobowiązania.

