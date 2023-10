A jakby tak zapłacić raz i mieć z głowy? Roczne pakiety w ofertach na kartę

Wiem też, że w ofertach abonamentowych można założyć stałe zlecenie, a w ofertach na kartę wpłacić te 300 zł na konto u operatora, który będzie sobie sam pobierał z tego opłatę za miesięczne pakiety cykliczne. W ten sposób też można mieć ten spokój na rok, a nawet dłużej, jednak korzystając z dedykowanych pakietów długoterminowych dochodzi też aspekt oszczędności. Ile można zaoszczędzić? Sprawdźmy.

Lycamobile na kartę

Długoterminowy pakiet dla nowych klientów

W Lycamobile dla nowych klientów mamy jeden pakiet długoterminowy dla oferty - Do Wszystkich S. Standardowy jej koszt to 20 zł miesięcznie, a zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz aż 70 GB transferu danych miesięcznie.



Można ją jednak wykupić przy jednorazowej opłacie na 3 miesiące, 6 miesięcy i na cały rok, obniżając standardową opłatę o 4,70 zł do 6,40 zł miesięcznie. Tak więc daje to nam oszczędności w zadanym okresie na poziomie 14,10 zł, 34,00 zł i 76,80 zł, co przekłada się odpowiednio na około 1, 2 lub nawet 4 miesiące pakietu za darmo.

Lycamobile na kartę - Do Wszystkich S Opłata jednorazowa Średnio na miesiąc Standardowa opłata co miesiąc Różnica Oszczędności łącznie Na 3 miesiące 45,90 zł 15,30 zł 20,00 zł 4,70 zł 14,10 zł Na 6 miesięcy 86,00 zł 14,33 zł 20,00 zł 5,67 zł 34,00 zł Na 12 miesięcy 163,20 zł 13,60 zł 20,00 zł 6,40 zł 76,80 zł

Długoterminowe pakiety dla obecnych klientów

Nieco drożej mają obecni klienci Lycamobile oraz mają nieco gorsze warunki, jeśli chodzi o zawartość dostępną w pakietach. W pierwszym pakiecie - Do Wszystkich M mamy 50 GB transferu danych w miesiącu, a jego standardowa opłata miesięczna wynosi 25 zł miesięcznie.



No ale skala oszczędności jest na podobnym poziomie, proporcjonalnie do standardowego kosztu wyższa niż dla nowych klientów.

Lycamobile na kartę - Do Wszystkich M Opłata jednorazowa Średnio na miesiąc Standardowa opłata co miesiąc Różnica Oszczędności łącznie Na 3 miesiące 57,38 zł 19,13 zł 25,00 zł 5,87 zł 17,62 zł Na 6 miesięcy 108,38 zł 18,06 zł 25,00 zł 6,94 zł 41,62 zł Na 12 miesięcy 204,00 zł 17,00 zł 25,00 zł 8,00 zł 96,00 zł

Drugi długoterminowy pakiet w ofercie na kartę to - Do Wszystkich L z limitem 60 GB transferu danych w miesiącu. Standardowa opłata miesięczna za niego wynosi 39 zł miesięcznie.



Tutaj podobnie, również mamy proporcjonalnie wyższe oszczędności.

Lycamobile na kartę - Do Wszystkich L Opłata jednorazowa Średnio na miesiąc Standardowa opłata co miesiąc Różnica Oszczędności łącznie Na 3 miesiące 89,51 zł 29,84 zł 39,00 zł 9,16 zł 27,49 zł Na 6 miesięcy 169,07 zł 28,18 zł 39,00 zł 10,82 zł 64,93 zł Na 12 miesięcy 318,24 zł 26,52 zł 39,00 zł 12,48 zł 149,76 zł

Orange na kartę

W propozycji Orange w temacie długoterminowych pakietów, tabelki nie będą już tak przejrzyście wyglądać. Z tego powodu, że nie mają standardowych odpowiedników, zwłaszcza jeśli chodzi o zawartość.

Roczny pakiet dla nowych klientów

Pakiet dla nowych klientów, odnosi się do zupełnie nowych numerów i kosztuje 299 zł. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS przez cały rok oraz aż 2 TB transferu danych. Rozbijając to na miesiąc, średni miesięczny koszt wyniesie nas 24,92 zł, a średni miesięczny transfer danych - 166,66 GB.



Roczny pakiet dla obecnych klientów

Przekładając to z kolei na realne oszczędności musimy porównać ten koszt z najdroższym cyklicznym miesięcznym pakietem w ofercie na kartę w Orange, który kosztuje 39 zł i zawiera nieco ponad 100 GB transferu danych. Dochodzi do tego promocja darmowych gigabajtów (4800 GB na rok), ale spójrzmy na sam koszt, który jest o 14 zł wyższy, to daje rocznie prawie 170 zł oszczędności,- większość opłaty rocznej.

Obecni klienci, podobnie jak w Lycamobile mają gorsze warunki, ale tylko jeśli chodzi o cenę, zawartość pakietu jest taka sama.



Kosztuje on 365 zł rocznie, co daje nam 30,41 zł miesięcznie, a więc nieco ponad 100 zł oszczędności w porównaniu z płatnością co miesiąc. Z kolei pakiet na 3 miesiące kosztuje 93 zł, a więc 31 zł na miesiąc, dając 24 zł oszczędności na kwartał.

Stock Image from Depositphotos.