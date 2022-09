100 zł za limit 500 GB transferu i to w promocji, to już chyba przesada

Przed minionym weekendem, wirtualny operator Otvarta udostępnił nowy plan w ofercie na internet mobilny. To pierwsza oferta bez zobowiązania z limitem 500 GB, ale w dość zaporowej cenie niemal 100 zł.

W zeszłym tygodniu dzieliłem się z Wami pierwszą ofertą bez zobowiązania na 300 GB (bez rozróżnienia na dzień i noc) i porównaniem z dostępnymi innymi opcjami na rynku, z nieco mniejszym limitem. Teraz Otvarta przebija ten limit już do 500 GB za 99,99 zł miesięcznie i to w promocji do końca listopada, później ma być jeszcze drożej.

Cena już tej oferty z limitem 300 GB była zbieżna z lepszymi opcjami w abonamencie u naszych telekomów, tak więc 100 zł za 500 GB oceniam już jako przesadę.

Z jednej strony rozumiem z czego ona wynika, osoby oczekujące na podłączenie internetu stacjonarnego prędzej skorzystają z oferty bez zobowiązania, by nie wiązać się na dłuższy okres abonamentem, więc pewnie będą skłonni zapłacić więcej za brak tego łańcucha, jednak 100 zł to trochę za dużo.

Przy takiej cenie, warto już poświęcić trochę czasu i dowiedzieć się u operatorów, jaki będzie termin tego podłączenia, choćby w przybliżeniu i jeśli będzie to przynajmniej rok, to wykupić abonament na ten czas.

U kogo? To już zależy od zasięgu Orange, Play, Plus czy T-Mobile w Waszej lokalizacji.

W Orange można wykupić abonament na internet mobilny z limitem 500 GB transferu danych (transfer nocny bez limitu) za 59,99 zł, a więc 40 zł taniej. Umowa na rok lub dwa lata. W Play z kolej za nieco drożej niż w Orange, bo za 75 zł mamy również limit 500 GB, jednak u tego operatora jest tylko opcja dwuletniego zobowiązania.

Podobnie w Plusie, tu 500 GB mamy wprawdzie również za 100 zł, ale na 12 miesięcy dostajemy darmowy dostęp do Disney+. Z kolei w T-Mobile, tak jak w Orange możemy wybrać okres trwania umowy na 12 miesięcy i plan za 60 zł, w ramach którego skorzystamy z dostępu do internetu mobilnego bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

