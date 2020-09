Według ostatniego raportu UKE, na koniec 2019 roku mieliśmy 16,2 mln użytkowników internetu w Polsce, większość z nich łączy się z siecią za pomocą internetu mobilnego – 52%. Skoro korzystają z internetu mobilnego, z dużym prawdopodobieństwem nie mają też dostępu do kablówki. Postanowiłem więc sprawdzić czy da się połączyć w jeden abonament usługi komórkowe i internet mobilny z darmowym transferem do tv kablowej lub Netfliksa czy HBO GO dla tych osób, które nie oglądają telewizji w ogóle i preferują w to miejsce serwisy streamingowe.

Osobiście sprawdziłem taką hybrydę w przypadku Orange Flex z 50 GB transferu danych za 50 zł razem z usługą Video Pass za 20 zł, co daje łącznie 70 zł miesięcznie. Wiadomo, że dostęp do treści wideo pożera lwią część dostępu do sieci przez internet mobilny, więc ciężko rozpatrywać tu oferty bez darmowego transferu do nich. W moim przypadku 50 GB spokojnie wystarcza na swobodne korzystanie z internetu mobilnego na laptopie w domu i na telefonie poza domem, a Video Pass pozawala na nielimitowany dostęp do treści wideo, bez zużywania podstawowego pakietu danych.

Aktualnie trzech operatorów w Polsce umożliwia dostęp do takiej hybrydowej oferty – Orange, T-Mobile oraz Play. Plus w znacznie okrojonej wersji, ale też się jej przyjrzymy.

Oferta hybrydowa w Orange

W zasięgu sieci Orange możemy skorzystać z niej w dwóch opcjach – wspomniany już Orange Flex oraz Plan Mobilny 75. W Orange Flex (50 zł) musimy dokupować usługę Video Pass za 20 zł, która umożliwia oglądanie telewizji kablowej na WP Pilot (34,90 zł), HBO GO (24,90 zł) i Netflix (34 zł) bez zużywania transferu danych.

Z kolei w Planie Mobilnym 75 z transferem danych 70 GB za 75 zł miesięcznie, usługę Video Pass mamy wliczoną w cenę abonamentu, więc w końcowej tabelce doliczymy do niego tylko dostęp do WP Pilot, HBO GO i Netfliksa.

Oferta hybrydowa w Play

W abonamencie Play SOLO L za 75 zł i z 70 GB transferu danych mamy wliczony dostęp do 25 kanałów telewizji kablowej bez zużywania transferu danych oraz możemy dokupić Pakiet Extra za 20 zł, poszerzając dostęp do listy programów o kolejne 32 programy. Razem daje nam to 52 programy (w WP Pilot mamy 93 kanały). W ramach usługi możemy dokupić dostęp do HBO GO za 20 zł miesięcznie.

Należy tu jednak pamiętać, że darmowy transfer do kanałów telewizyjnych czy HBO GO (bez Netfliksa) odbywa się tylko przez aplikację mobilną Play NOW, ale można streamować je na telewizor przy pomocy Chromecasta. W Video Pass w Orange transfer nie jest zliczany zarówno przez aplikacje mobilne, jak i z poziomu przeglądarki na desktopach.

Oferta hybrydowa w Plus

W Plusie nie ma opcji skorzystania z takiej obszernej oferty hybrydowej. Choć w planie za 70 zł możemy skorzystać z dostępu do HBO GO wliczonego w cenę. Jednak mamy tu mały pakiet transferu danych na pełnej prędkości 24 GB + 5 GB na HBO GO, bez usługi darmowego transferu do treści wideo. Niemniej po wykorzystaniu podstawowego transferu danych nadal możemy korzystać z usług z ograniczeniem do 2 Mb/s, co teoretycznie pozwala jeszcze nawet na oglądanie HBO GO, ale w praktyce może być z tym różnie, więc pominiemy tę opcję w końcowej tabelce.

W przypadku Plusa można by było połączyć to jeszcze z ofertą IPLA.TV, ale tylko jeden pakiet IPLA PLUS z pięcioma kanałami (Polsat News HD, Polsat News 2, Superstacja, Polsat Play HD, Polsat Cafe HD) dostępny jest bez zużywania transferu danych.

Oferta hybrydowa w T-Mobile

T-Mobile ma ofertę komórkową z 70 GB transferu danych za 75 zł miesięcznie. Do tego możemy dokupić usługę Supernet Video na dostęp do WP Pilot czy Netfliksa (bez HBO GO) za 15 zł w jakości HD i za 5 zł w jakości DVD bez zużywania transferu.

Podobnie jak w Play, w T-Mobile darmowy transfer do treści wideo dostępny jest tylko z poziomu aplikacji mobilnych, ale również można je streamować na telewizor.

Podsumowanie w tabelce

Orange Flex Orange T-Mobile HD T-Mobile DVD Play Abonament 50,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł Video Pass w Orange/Supernet Video w T-Mobile 20,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 0,00 zł Transfer danych 50 GB 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB WP Pilot/Pakiet Extra w Play 34,90 zł 34,90 zł 34,90 zł 34,90 zł 20,00 zł HBO GO 24,90 zł 24,90 zł brak darmowego transferu brak darmowego transferu 20,00 zł Netflix 34,00 zł 34,00 zł 34,00 zł 34,00 zł brak darmowego transferu Abonament + WP Pilot/Pakiet Extra w Play 104,90 zł 109,90 zł 124,90 zł 114,90 zł 95,00 zł Abonament + HBO GO 94,90 zł 99,90 zł 95,00 zł Abonament + Netflix 104,00 zł 109,00 zł 124,00 zł 114,00 zł

Tak więc, najtaniej abonament komórkowy z internetem mobilnym i darmowym transferem do WP Pilot wyjdzie nam w Orange Flex, ewentualnie w Play z Pakietem Extra, jednak z prawie o połowę mniejszą liczbą kanałów telewizyjnych. Podobnie Orange Flex najtaniej wychodzi w pakiecie z Netfliksem i HBO GO, ale pamiętajmy, że mamy tu 50 GB transferu danych na inne treści, w abonamencie Orange, Play i T-Mobile jest to już 70 GB, a tylko kilka złotych drożej.

Photo: monkeybusiness/Depositphotos.