Początkowo wybrałem plan za 30 zł, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz 30 GB transferu w miesiącu. Do tego dobrałem usługę Music Pass za 5 zł miesięcznie do słuchania Spotify, Video Pass za 20 zł do HBO GO oraz dodatkową kartę SIM do routera WiFi za 9 zł.

Music Pass Video Pass Okres obowiązywania 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni 1 dzień 7 dni 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni Opłata za usługę 5,00zł 5,00 zł/m-c 5,00zł 10,00zł 20,00zł 20,00 zł/miesiąc

Całość więc wychodziła mi 64 zł miesięcznie – oferta komórkowa + domowy internet mobilny w jednym, co osobno mogłoby mnie kosztować u innych operatorów od 60 zł do 90 zł, ale bez dodatków typu dodatkowa karta SIM czy Passy.

Jak to się sprawdziło? Po miesiącu korzystania z takiej konfiguracji okazało się, że zużywam w miesiącu około 100 GB, czyli tyle, ile można wyciągnąć w standardowej ofercie na sam domowy internet mobilny. Do tego z tych 100 GB, tylko 20 GB schodziło mi na treści inne niż serwisy społecznościowe, wideo i muzyka, a więc miałem jeszcze zapas 10 GB na jakieś niespodziewane aktualizacje systemu na smartfonie z iOS czy komputerze z Windowsem, no i nieograniczony zapas na treści wideo na bardziej filmowe miesiące.

Jednak miesiąc temu pojawił się w moim domu dodatkowy komputer, dzięki czemu mogę Wam od razu pokazać, jak się sprawdza oferta Orange Flex na dwóch komputerach, korzystających z tego samego domowego internetu mobilnego. Na drugim komputerze ktoś również cały dzień pracuje zdalnie, więc to było niejako maksymalne wykorzystanie możliwości tego rozwiązania. Z uwagi na to, że sam zużywałem 20 GB na inne aktywności niż społecznościówki, komunikatory, wideo czy muzykę, wykupiłem droższy pakiet za 50 zł z 50 GB transferu danych.

Dodatkowo osoba ta ogląda niestety, nad czym ubolewam, też telewizję i to kanały niedostępne w cyfrowej telewizji naziemnej. Sam od lat nie oglądam telewizji, nie mam kablówki, a że w mojej lokalizacji nie ma możliwości podpięcia się pod nią, dokupiłem więc internetową kablówkę WP Pilot, dzięki temu mogłem sprawdzić przy okazji w działaniu i to rozwiązanie.

Najpierw zerknijmy na zużycie transferu danych. Do końca okresu rozliczeniowego jest jeszcze 20 dni, więc widać tu wyraźnie, że zużycie to, na korzystanie z serwisów społecznościowych, wideo i muzycznych będzie dużo wyższe. Mimo, że wiele treści wideo na HBO GO oglądamy wspólnie, to jednak swoje robi WP Pilot i nie wiem czy nie w większości. Na standardowe treści zeszło ponad 15 GB, szacuję więc, że do 10 czerwca będzie to poziom 40 GB, a więc nadal pozostanie 10 GB zapasu.

Co ze stabilnością internetu przy takim „wysiłku”? W sytuacji, gdy komputery pracują jednocześnie, nie ma żadnych odczuwalnych spadków prędkości i wydajności. W przypadku, gdy na jednym pracuję, a na telewizorze leci WP Pilot (smartfon+Chromecast), ani na komputerze ani na telewizorze nie ma żadnych przycinek.

Na koniec kilka słów, co do samego WP Pilot – na kanałach HD wyświetla się idealny obraz, bez HD wyraźny, chyba nawet bardziej niż z naziemnej telewizji cyfrowej. Jedyny zarzut jaki mogę mieć to fakt, że zanim obraz wysyłany ze smartfona przez Chromecasta zacznie się wyświetlać mija zdecydowanie za dużo czasu. Szybciej to się dzieje w przypadku HBO GO, które też nie ma dobrej prasy, jeśli chodzi o niezawodność działania. Jednak, jak już się WP Pilot uruchomi, dalej nie ma żadnych problemów z odtwarzaniem i oglądaniem czy przełączaniem kanałów.

Jeśli coś pominąłem w opisie takiego rozwiązania i macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do komentarzy, chętnie sprawdzę i odpowiem.

Photo: monkeybusiness/Depositphotos.