Zacznijmy od danych odnoszących się do penetracji rynku internetem usługami internetowymi. W poprzednich latach UKE prezentowało łączne dane dla internetu stacjonarnego i mobilnego, w tym roku je rozdzielił i porównał z latami ubiegłymi, dzięki czemu możemy sprawdzić, jaki procent stanowi dziś dostęp do sieci poprzez internet mobilny.

Na koniec 2019 roku 54,8% gospodarstw domowych korzystało ze stacjonarnego dostępu do internetu, dedykowany dostęp mobilny (2G/3G/4G za pomocą modemów, kart czy kluczy) stanowi już 21,1%.

Widać tu też spory wzrost penetracji wszystkimi usługami mobilnymi, która co roku zwiększała się o 20%, a w 2019 r. osiągnęła poziom 183,2%, co było wzrostem o 14 punktów procentowych w stosunku do 2018 r.

Do kategorii dostępu mobilnego zaliczyć należy: faktycznie używane aktywne karty SIM w sieciach ruchomych; dedykowane oferty transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty i dedykowane oferty transmisji danych dla usług sprzedawanych odrębnie i świadczonych wyłącznie za pośrednictwem kart/modemów/kluczy (np. modemy USB, karty PCMCIA i ExpressCard).

Przekładając to już na konkretne liczby, na koniec 2019 roku mieliśmy 16,2 mln użytkowników internetu w Polsce. Większość z nich łączy się z siecią za pomocą internetu mobilnego – 52%, co było wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym na poziomie 10%. Rośnie też liczba klientów korzystających ze światłowodów, tutaj wzrost był o 1,6% i w 2019 wyniósł już 9,8%.

Ogólnie więc z dostępu do internetu stacjonarnego korzysta w Polsce 7,8 mln użytkowników, a z internetu mobilnego 8,4 mln.

Jeśli chodzi o udział poszczególnych operatorów w liczbie obsługiwanych klientów internetu, nie widać większych zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej klientów ma Orange, dalej T-Mobile, Play, Polkomtel i UPC.

Przechodzimy już do tytułowych przepustowości łączy, gdzie możemy zaobserwować znaczący wzrost prędkości internetu powyżej 100 Mb/s. W 2017 roku takich łącz mieliśmy tylko 27,1%, rok później już 42,9% a na koniec 2019 roku liczba ta przekroczyła już 50%. Widać też, że wzrosty te odbywają się kosztem wolniejszych łącz. UKE nie naniósł tu jeszcze prędkości powyżej 1 Gb/s, ale w 2019 roku mogło z nich korzystać 1,4% użytkowników sieci w Polsce.

Ceny w Polsce za takie prędkości nadal są poniżej średniej europejskiej, która wynosi 26,9 euro, w Polsce za najczęściej wybierany przez klientów przedział prędkości musimy zapłacić 11,6 euro.

Sprawdźmy jeszcze przy okazji, jak wygląda rynek usług telefonii ruchomej. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 52,2 mln aktywnych kart SIM, co przełożyło się na 135,9% penetracji rynku w Polsce.

Powyższy wykres pokazuje, że od 2018 roku ukształtował się już na stałym poziomie podział rynku na klientów wybierających oferty na abonament i na kartę. Tych pierwszych mamy 72%. W poprzednich latach była to dość wyrównana rywalizacja, ale spowodowana dużą liczbą „martw” kart SIM w ofertach na kartę, co udało się wyeliminować obowiązkową rejestracją numerów na kartę.

Jak podzielili się tym rynkiem operatorzy? Najwięcej ma ich Play – 29%, na drugim miejscu mamy Orange z 27,3% udziałów, podium zamyka Plus – 21,3%. Dalej jest T-Mobile – 18,9% i pozostali operatorzy z udziałem na poziomie 3,5%.

Źródło: UKE.