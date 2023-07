Światłowód symetryczny dla każdego? INEA chce podbić całą Polskę

INEA podpisała w zeszłym tygodniu umowę, dzięki której stała się oficjalnym sponsorem Fortuna 1 Ligi. To ogólnokrajowe rozgrywki piłkarskie, więc cel operatora jest jasny - ekspansja ze swoimi usługami na teren całego kraju.

Jeszcze nie tak dawno z zazdrością spoglądaliśmy w kierunku Poznania i okolic, gdzie już od 5 lat INEA udostępnia wszystkim klientom światłowody symetryczne. W tym czasie operator jednak sporo urósł, na dziś świadczy swoje usługi już na terenie ośmiu województw:

wielkopolskim

dolnośląskim

kujawsko - pomorskim

lubelskim

łódzkim

mazowieckim

opolskim

śląskim

Tym sposobem, zasięg usług INEA obejmuje już kilka milionów gospodarstw domowych w Polsce. Na tym nie chcą poprzestać, a sponsoring ogólnokrajowych rozgrywek piłkarskich Fortuna 1 Liga ma pomóc w dotarciu ze swoimi usługami na terenie całego kraju już w najbliższym czasie.

Maciej Piechociński, prezes Inei:

Współpraca z Fortuna 1 Ligą to także doskonała okazja do wzmocnienia wizerunku Inea, szczególnie w tym ważnym i historycznym dla nas momencie, w którym stajemy się ogólnopolskim graczem na rynku usług telekomunikacyjnych.

Źródło: TELKO.in.

Oferta INEA - światłowody symetryczne

Światłowody symetryczne to znak rozpoznawczy INEA od 2018 roku. Zaczynając od Poznania i Wielkopolski, usługa ta towarzyszyła ofercie INEA udostępnianej później sukcesywnie w wymienionych wyżej województwach. Możecie więc pewni, że w momencie udostępnienia oferty ogólnopolskiej, też będziecie mogli skorzystać z światłowodów symetrycznych.

W jakich cenach? Co ciekawe, ceny światłowodów symetrycznych INEA nie odbiegają znacznie od zwykłych światłowodów, ofertowanych na przykład przez Orange. Światłowody Orange z prędkością pobierania 300 Mb/s i wysyłania 50 Mb/s kosztują 65,01 zł miesięcznie, 600 Mb/s i 100 Mb/s - 75,01 zł, a 1 Gb/s i 300Mb/s - 85,01 zł miesięcznie.



W INEA światłowody z prędkością 300 Mb/s - w dół i w górę, kosztują 65,90 zł, 600 Mb/s - 75,90 zł, a 1 Gb/s - 85,90 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że w INEA dostaniemy router Wi-Fi 6 za 0 zł, a w Orange za 4,99 zł miesięcznie, czyni tę ofertę nawet tańszą niż u pomarańczowego operatora.

Oferta INEA - światłowody symetryczne z telewizją

Interesująco wygląda też oferta światłowodów z telewizją. Za podstawowy pakiet - wiążący dla klienta na 2 lata, wystarczy zapłacić 9,90 zł miesięcznie. Dopiero klienci, którzy chcą większe pakiety kanałów, dopłacają za dodatkowe paczki tematyczne - i co ważne, nie są one wiążące, można z nich rezygnować w każdym momencie i wykupować w te miejsce nowe, inne interesujące nas w danym momencie pozycje.



Oferta komórkowa INEA

Jedynie w ofercie komórkowej INEA będzie w gorszej pozycji od konkurencji ogólnopolskiej w postaci Orange czy Play/UPC, bo nie ma własnej infrastruktury, więc musi posiłkować się dostępem do obcych nadajników. Aktualnie INEA korzysta z nadajników Play, ale ma ciekawszą i atrakcyjniejszą ofertę.



Dostępne są tu trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych 20 GB, 100 GB i 200 GB za 24,90 zł, 54,90 zł i 64,90 zł miesięcznie - w dwóch najdroższych pakietach można korzystać z zasięgu 5G Play.

Widać więc, że szykuje się nam ciekawa i nowa oferta ogólnokrajowa, która z jednej strony wzbogaca ją o światłowody symetryczne - dostępne do tej pory raczej tylko u operatorów lokalnych, a z drugiej być może przyczyni się do uatrakcyjnienia w tym kierunku ofert innych ogólnokrajowych operatorów.

