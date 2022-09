Tani internet mobilny - 20 zł za 100 GB dostępne u dwóch operatorów

Okres przed rozpoczęciem roku akademickiego to dobra okazja dla wszystkich, potrzebujących dostępu do taniego internetu mobilnego. W tym czasie operatorzy kuszą studentów tańszymi ofertami, z których jednak mogą skorzystać wszyscy.

Oferty i ceny internetu mobilnego u naszych operatorów

Ile tradycyjnie kosztuje internet mobilny z limitem 100 GB? Zerknijmy dla porównania najpierw na zwykle tańsze oferty bez zobowiązania. Dla przykładu w Mobile Vikings taki pakiet kosztuje 40 zł miesięcznie (przez pierwsze 3 miesiące 32 zł). Z kolei w nju mobile już po pół roku stażu można korzystać ze 120 GB transferu danych w ofercie za 29 zł miesięcznie, a w Plush dostępny jest podobny pakiet po roku za 30 zł. Natomiast w Premium Mobile za pakiet 100 GB (200 GB w nocy) trzeba już zapłacić 49,90 zł, a w Otvarta 44,90 zł. Nieco taniej jest w Lajt Mobile, gdzie za taki sam pakiet zapłacimy 39,90 zł.

Jeszcze drożej jest w abonamencie. W tradycyjnej ofercie internetu mobilnego w Play za pakiet 150 GB zapłacimy 55 zł, w Plusie za 120 GB - 50 zł (40 zł za 90 GB), a w Orange jest tylko opcja z 50 GB za 39,99 zł, następny próg to 500 GB już za 59,99 zł. W T-Mobile skorzystamy w regularnej ofercie na internet mobilny z pakietów z limitem 40 GB za 30 zł i z 60 GB za 30 zł lub bez limitów danych (z ograniczeniem prędkości) od 60 zł miesięcznie.

Warto tu zatrzymać się na chwile na tym planie internetu mobilnego w Orange za 39,99 zł. W regulaminie tej oferty, znalazłem ciekawą opcję włączenia po wykorzystaniu 50 GB „lejka”, z używalną prędkością (nawet do oglądania filmów online): 5 Mb/s. Tak więc za 49,99 zł można korzystać tu w praktyce z nielimitowanego dostępu do sieci, przez cały miesiąc.

Tani internet mobilny w Play i T-Mobile

W powyższym kontekście, promocyjne oferty na internet mobilny w Play i T-Mobile wyglądają na nie lada okazję dla osób, którym wystarczy w miesiącu dostęp do sieci z limitem 100 GB transferu danych na pełnej dostępnej prędkości. Różnią się one jednak detalami.

W Play za pakiet Play Internet 100 GB zapłacimy zaledwie 20 zł miesięcznie, jednak dostępna jest tylko w umowie na 2 lata - co dla osób, które potrzebują internetu mobilnego na „przeczekanie” do chwili podłączenia do internetu stacjonarnego, może mieć znaczenie.

Ponadto trzeba tu zwrócić uwagę, na dodatkową opłatę jaką pobiera Play za Amazon Prime - przez pierwszy miesiąc jest za darmo, ale w kolejnych operator dolicza za nią 25 zł miesięcznie. To bardzo dziwne, bo usługa ta kosztuje 49 zł za cały rok, do kupienia przez stronę Amazona. Tak więc trzeba pamiętać o jej wyłączeniu, najlepiej od razu po wykupieniu internetu mobilnego.

Jeśli potrzebujecie do tego dokupić router WiFi, trzeba doliczyć 10,34 zł miesięcznie na ratę za urządzenie (1 zł na start).

Natomiast w T-Mobile (tylko przy zakupie online) również za pakiet 100 GB zapłacimy tylko 20 zł, z tą różnicą że możemy wybrać tu umowę zarówno na dwa lata, jak i krótszą opcję - na rok.

Stock Image from Depositphotos.