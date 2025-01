Internet w telefonie bez żadnych limitów z Apple One

W dzisiejszych czasach korzystamy w smartfonie nie tylko z usług komórkowych, ale i z dostępu do różnego rodzaju treści, również audio/wideo czy gier mobilnych. Użytkownicy ekosystemu Apple mają tu ułatwione zadanie, bo mogą uzyskać do nich dostęp w ramach jednego pakietu Apple One - najlepiej z internetem w telefonie bez żadnych limitów.

Aktualnie, już wszyscy operatorzy mają w swojej ofercie pakiety z pełnym no limit na wszystko - na rozmowy, wiadomości oraz na internet mobilny bez limitów danych i prędkości. Ile zapłacimy za nie, wykupując jednocześnie dostęp do Apple One? Sprawdźmy.

Zacznijmy jednak dla porządku od samego pakietu Apple One.

Jakie usługi zawiera pakiet Apple One?

Na pakiet Apple One, składają się aż cztery usługi:

iCloud+ - dysk w chmurze o pojemności 50 GB, regularna cena tej usługi, kupowana z osobna wynosi 4,99 zł miesięcznie,

Apple TV+ - serwis streamingowy z filmami i serialami, regularna cena: 34,99 zł miesięcznie,

Apple Music - serwis streamigowy z muzyką, regularna cena: 21,99 zł miesięcznie,

Apple Arcade - dostęp do biblioteki gier mobilnych (200 pozycji) bez reklam i mikropłatności, regularna cena: 34,99 zł miesięcznie.

Łącznie, za wszystkie te usługi kupowane z osobna, zapłacilibyśmy 96,96 zł miesięcznie. Jednak w ramach Apple One, zapłacimy za nie wszystkie 39,99 zł miesięcznie.

Osobiście (korzystam z tego pakietu) uważam, iż cena samodzielnej usługi Apple Arcade to jakieś nieporozumienie, jednak w ramach Apple One to miły dodatek. Niemniej, decydując się tylko na Apple TV+, warto już wykupić całe Apple One, bo dojdzie nam do tego Apple Music i przestrzeń w chmurze, w zasadzie za 5 zł miesięcznie.

Pozostaje nam jeszcze dokupienie oferty komórkowej z pełnym no limit na wszystko - zaczniemy alfabetycznie od Orange.

Oferty komórkowe no limit + Apple One w zasięgu

Abonament komórkowy w Orange - Plan L

W abonamencie Orange za pełny no limit - rozmowy, wiadomości oraz internet bez limitu danych i prędkości przez cały okres umowy zapłacimy 90 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi usługa CyberOchrona i Telewizja mobilna w cenie abonamentu. Z kolei doliczając do tego pakiet Apple One, łącznie zapłacimy 129,99 zł miesięcznie.

Subskrypcja w Orange Flex - UNLMTD

Korzystniejsza wydaje się tu jednak subskrypcja w Orange Flex UNLMTD. Za 80 zł miesięcznie, dostaniemy tu pełen no limit na wszystko, a dodatkowo możemy zamówić w cenie do trzech kart SIM/eSIM z tym samym numerem. Co jest istotne dla użytkowników ekosystemu Apple, bo mogą jedną z nich aktywować na Apple Watch, drugą dla iPad, a trzecią w routerze mobilnym WiFi.

Doliczmy tu jeszcze usługę Apple One, z którą to nasz łączny koszt zamknie się w kwocie 119,99 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy no limit w Play + Apple One - oferta HOMEBOX

W abonamencie Play - oferta HOMEBOX, za pełen no limit na wszystko trzeba zapłacić 105 zł miesięcznie. Pamiętajmy tu jednak, że razem z kartą SIM do iPhone - beż żadnych limitów, dostajemy też kartę SIM do routera mobilnego WiFi z limitem 300 GB transferu danych w miesiącu.

Razem z Apple One, zapłacimy tu 144,99 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy no limit w Plus + Apple One

Plus, jako jedyny operator udostępnia abonament komórkowy z już zaszytą usługą Apple One za łącznie 120 zł miesięcznie. Mamy tu oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz internet bez limitu danych i prędkości.

Abonament komórkowy no limit w T-Mobile + Apple One - oferta L Nielimitowana

W T-Mobile, podobnie jak w Orange, za taki nielimitowany na wszystko abonament komórkowy, zapłacimy 90 zł miesięcznie.

Tak więc, również podobnie wyniesie nas koszt z wykupioną jednocześnie usługą Apple One - 129,99 zł miesięcznie.

Podsumowując to zestawienie - wszystkie oferty komórkowe z Apple One, w kolejności według najniższego kosztu:

Subskrypcja Orange Flex - 119,99 zł miesięcznie,

Abonament komórkowy Plus - 120,00 zł miesięcznie,

Abonament komórkowy Orange - 129,99 zł miesięcznie,

Abonament komórkowy T-Mobile - 129,99 zł miesięcznie,

Abonament komórkowy Play - 144,99 zł miesięcznie.

Warto tu jeszcze nadmienić, iż w przypadku Play możemy zdecydować się na tańszy abonament - oferta L, za 90 zł miesięcznie, wówczas łączny koszt z Apple One, wyniesie nas tyle, co w Orange i T-Mobile - 129,99 zł. W tej opcji nielimitowany internet dostępny jest jednak tylko przez pierwszy rok, w drugim roku umowy obowiązuje miesięczny limit 300 GB transferu danych.

