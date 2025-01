TOP3 operatorów, do których chętnie przenosiliście swoje numery

Bilans prawie 20 tys. numerów na plusie w ciągu roku, to znaczący nabytek w bazie klientów, jeśli chodzi o operatorów wirtualnych. Dla przykładu, drugi w zestawieniu Mobile Vikings, który działa w Polsce od dekady, ma aktualnie około 150 tys. aktywnych klientów.

Takie właśnie wyniki za 2024 rok, przy przenoszeniu numerów osiągnęło trzech operatorów wirtualnych, według kolejności Vectra (nadajniki Play), Mobile Vikings (nadajniki Play) i Netia (nadajniki Plus):

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - cały 2024 rok/operatorzy wirtualni TOP3 Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Vectra 3558 22604 19046 Mobile Vikings 5624 24110 18486 Netia 6433 23453 17020

Jakimi ofertami udało im się skusić klientów do przejścia ze swoimi numerami? Sprawdźmy.

Abonament komórkowy w Vectra

Vectra ma w swojej ofercie abonamentu komórkowego cztery pakiety z dość dużą rozpiętością cenową - dwa tanie z mniejszymi limitami transferu danych i dwa droższe z większymi limitami.

Wszystkie zawierają oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 10 GB, 30 GB, 100 GB i aż 200 GB w miesiącu, za odpowiednio 15 zł, 20 zł, 55 zł i 75 zł miesięcznie.

Dwa najtańsze pakiety, to obecnie jedne z najtańszych pakietów na rynku z taką zawartością, tańsze nawet niż oferty na kartę „wielkiej czwórki”. Z kolei przy droższych planach, Vectra równa już raczej do abonamentów komórkowych dostępnych w Orange, Play, Plus czy T-Mobile.

Niemniej, warto tu jeszcze wspomnieć, że to oferty abonamentowe, ale bez zobowiązania - z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta na kartę i subskrypcja w Mobile Vikings

Mobile Vikings ma dwie oferty (również bez zobowiązania) - ofertę na kartę i subskrypcje, w każdej z nich po trzy pakiety.

Oferta na kartę to nielimitowane w rozmowy i wiadomości SMS/MMS pakiety, z limitem transferu danych 30 GB, 35 GB i 50 GB, w cenie 25 zł, 30 zł i 35 zł miesięcznie.

Z kolei pakiety w subskrypcji, to limit transferu danych na poziomie aż 80 GB, 120 GB i 180 GB. Co ciekawe, mimo tak dużych limitów, ceny są niewiele wyższe niż w ofercie na kartę i wynoszą 30 zł, 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w Netia

Trzeci operator z TOP3 zeszłego roku, to Netia, która podobnie jak Vectra ma w ofercie komórkowej abonament, jednak już z zobowiązaniem na 2 lata.

Aktualnie dostępne są do wyboru trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem 4 GB, 60 GB i 100 GB za 25 zł, 30 zł i 40 zł miesięcznie - do tego trzy miesiące za 1 zł.

Warto tu jeszcze wspomnieć, iż Netia kusi tu dodatkowo dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+, który to tylko nieznacznie podwyższa kwotę abonamentu komórkowego do 45 zł, 50 zł i 60 zł miesięcznie - pierwsze 3 miesiące, każdy pakiet kosztuje 21 zł.

Stock Image from Depositphotos.