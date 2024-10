Satelita stracił zasilanie, a próby jego odzyskania mogą okazać się bezowocne. Intelsat współpracuje z Boeingiem, który jest producentem satelity — wszystko po to, by dokładnie zbadać przyczyny i wypracować ewentualne możliwości naprawy. Na tym etapie wiadomo jednak, że prawdopodobnie dojdzie do utraty sprzętu na orbicie, a ten zaś zmieni się w ogromny odpad orbitalny.

Podjęto kroki mające na celu minimalizację skutków awarii dla klientów. Operator przystąpił do przenoszenia usług na inne satelity z własnej floty, a w razie potrzeby na jednostki obsługiwane przez zewnętrzne podmioty. Producent zapowiedział, iż podejmie wszelkie kroki ku zachowaniu ciągłości usług i ograniczenia przestojów w łączności.

Intelsat 33e wystrzelono w kosmos w sierpniu 2016 roku — wszedł do użytku na początku 2017. Początkowo jego start został opóźniony o trzy miesiące z powodu awarii głównego systemu napędowego. Urządzenie zostało umieszczone na orbicie na pozycji 60 stopni długości geograficznej wschodniej, skąd miał odpowiadać za komunikację przez kolejne 15 lat. Co ciekawe, już na wczesnym etapie użytkowania doszło do kolejnej awarii napędu, co ostatecznie skróciło przewidywany czas eksploatacji satelity o około 3,5 roku.

Feralny Intelsat jest częścią serii nowoczesnych satelitów o wysokiej przepustowości – EpicNG. Jego poprzednik — Intelsat-29e — również zmagał się z poważnymi problemami. Satelita został utracony w 2019 roku, po zaledwie trzech latach od wystrzelenia. Przyczyną awarii mogło być uderzenie meteoroidu lub problem z okablowaniem, który doprowadził do katastrofalnego w skutkach zwarcia. Co więcej, owe wydarzenia miały miejsce w okresie zwiększonej aktywności słonecznej — ryzyko poważnego uszkodzenia sprzętu było więc większe, niż kiedykolwiek wcześniej.

Intelsat zapowiedział kroki, które będą mieć na celu unowocześnienie floty satelitów oraz zwiększenie odporności technologicznej na tego typu awarie. Firma świadczy globalne usługi telekomunikacyjne, w tym transmisje telewizyjne i radiowe, łączność internetową i transmisję danych w trudno dostępnych miejscach, wsparcie dla operatorów sieci komórkowych oraz rozwiązania komunikacyjne dla rządów i wojska. Oferuje również szerokopasmowy dostęp do internetu dla pasażerów samolotów i załóg statków.