Invoxia zapowiada nową inteligentną obrożę dla psa. Kupilibyście taką swoim pupilom?

Rynek smart gadżetów rośnie w siłę. I choć na co dzień jestem w gronie tych, którzy uważają że absolutnie nie wszystko musi być połączone ze smartfonem, internetem czy... po prostu SMART — to z zaciekawieniem przyglądam się kolejnym pomysłom inżynierów z całego świata. A jeszcze większe wrażenie robią na mnie tłumaczenia marketingowców, którzy usilnie tłumaczą mi dlaczego tych gadżetów potrzebuję. Większości, nie ukrywam, kompletnie nie kupuję — ale są też takie, których losu jestem ciekawy. I w gronie takich projektów znalazła się nowa inteligentna obroża dla psa, za którą odpowiada firma Invoxia.

Oto nowa elektroniczna obroża dla psa. Co potrafi ten gadżet?

Rynek akcesoriów dla psów stale się rozwija — i właściwie co rusz trafiają nań coraz to bardziej kreatywne rozwiązania. Ale w dobie AirTagów i spółki — czyli niewielkich pastylek — śledzenie naszego pupila nie stanowi już większego wyzwania. Takowe można przecież dołączyć do obroży, szelek, czy gdzie tam chcemy. Ale faktycznie — inteligentna obroża dla psów którą zaprezentowała Invoxia na trwających właśnie w Las Vegas targach CES 2022 może przekonać do siebie opiekunów czworonożnych pupili. O ile faktycznie, jak twierdzą jej twórcy, wszystko zrobi lepiej niż konkurencja.

No bo tak — obroża ta ma wbudowany GPS, który pozwoli śledzić każdy krok naszych przyjaciół. Ale tak jak wspomniałem wyżej — nawet najbardziej precyzyjny lokalizator wbudowany w obrożę to zdecydowanie za mało, by móc rozprawiać o jakiejkolwiek rewolucji. Inteligentna obroża dla psa potrafi także monitorować stan zdrowia psa — stale mierząc tętno i częstość oddechów. Dzięki całemu zestawowi czujników, wsparciu sztucznej inteligencji i dedykowanej aplikacji — możemy nie tylko na bieżąco wszystko monitorować, ale także sprawdzać podsumowania i mieć cały zestaw informacji podany na tacy. Producenci obiecują że aplikacja pozwoli nam sprawdzić wszystkie aktywności psa: od spaceru, przez biegi, drapanie, jedzenie, picie, szczekanie, na... odpoczynku kończąc. Wisienką na torcie jest wbudowany w obrożę gwizdek, który pozwoli w mig zlokalizować psiaka, gdy zniknie nam z oczu. Na minus - wielkość obroży która sprawia, że ta nadaje się wyłącznie dla średnich i dużych psów.

Inteligentne obroże dla czworonogów są już na rynku od kilku lat — i z każdą generacją, podobnie jak wearables dla ludzi, stają się jeszcze lepsze. Czujniki są bardziej precyzyjne, sprzęty prezentują się coraz lepiej. Dotychczas wielu właścicieli takich akcesoriów narzekało na skandalicznie wręcz niski czas pracy na jednym ładowaniu — i tuż po zapowiedzi inteligentnej obroży od Invoxia pojawiło się dużo pytań o to, jak w tym temacie sobie poradzi ich najnowszy produkt. Póki co - odpowiedzi nie mamy, ale mamy... cenę.

Inteligentna obroża dla psów od Invoxia ma trafić do sprzedaży latem — i będzie kosztować 99 dolarów. Ale to dopiero początek kosztów, bowiem całość będzie też objęta subskrypcją — i każdego miesiąca użytkownicy mają płacić 12,99 USD, jeżeli zależy im na dokładnej lokalizacji GPS.