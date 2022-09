Intel pisze bajki na nowo. Specjalnie dla dziewczynek

Świat technologii to świat mężczyzn. Żeby to zmienić, firma razem z fundacją IT Girls zdecydowała się na napisanie, czy raczej aktualizację, najpopularniejszych bajek.

Kopciuszek, Roszpunka i Jaś i Małgosia. W nowej, technologicznej wersji rodzeństwo zamienia się w hakerów, oczywiście w szczytnej sprawie. Kopciuszek programuje robota, który zajmuje się sprzątaniem. A Roszpunka za pomocą skonstruowanego przez siebie drona ratuje rycerza konstruktora.

Jak mówiły Wioletta i Adriana Klimczak, założycielki fundacji IT Girls, chodzi o to, by zainteresować programowaniem i nowymi technologiami dziewczynki. I przełamać stereotyp zawodu programisty jako typowo męskiego.

Pragniemy, by młode dziewczyny nie bały się marzyć o karierze w branży technologicznej. Chcemy towarzyszyć im w rozwijaniu pasji do technologii, inspirować do podejmowania działań i odważnego patrzenia w przyszłość – bo ta zależy tylko od nich – mówiły siostry.

Założycielki fundacji Wioletta i Adriana Klimczak (od prawej)

Książka jest adresowana przede wszystkim do przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Ma spowodować, że dzieci od samego początku popatrzą się inaczej na ten zawód i generalnie na świat technologii. Aby uświadomić, jak cały czas wygląda postrzeganie tych zawodów, organizatorzy przytoczyli ciekawe badania. W 1983 r. w USA i Kanadzie został po raz pierwszy przeprowadzony eksperyment – „narysuj naukowca”. Spośród 5 tys. dzieci aż 99,4 proc. przedstawiło go jako mężczyznę. Badanie jest kontynuowane każdego roku. W ostatnim, zeszłorocznym, naukowca przedstawiono jako mężczyznę na 73 proc. rysunków. 27 proc. dzieci narysowało już kobietę.

Fundacja IT Girls wraz z Intelem przeprowadził już zajęcia pilotażowe oparte na książce w kilku przedszkolach. Jak mówiły organizatorki, dzieci, ale też ich opiekunowie podchodziły do nich bardzo entuzjastycznie, a zainteresowanie placówek przerosło ich oczekiwania.

Fundacja przygotowała specjalne materiały które można od dziś pobrać ze strony https://itgirls.org.pl/ . Do wyboru są dwa pakiety i na ich podstawie można albo przeprowadzać zajęcia dla dzieci w domu albo zajęcia dla większych grup w przedszkolach i szkołach.